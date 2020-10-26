Закупівлі, під час яких з бюджету переплатили 2,3 мільйона гривень, відбулися у квітні 2017 року. 26 жовтня 2020 поліцейські затримали жінку, яка тоді займала посаду голови тендерного комітету обласного госпіталю ветеранів війни.

Про викриття чиновниці, яка нібито забезпечила перемогу потрібній фірмі під час закупівель, повідомили у поліції України. Наразі затримана обіймає посаду заступниці гендиректора з економічних питань того ж ОКНП "Чернівецький обласний госпіталь ветеранів війни".

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Як стверджують слідчі, у 2017 році внаслідок махінацій комунальне підприємство за завищеною ціною придбало медичне обладнання для військових. Збитки від цього правоохоронці оцінили у 2,3 мільйона гривень.

Що відомо про оборудки із закупівлями для військових у Чернівцях

Загальна сума витрат по тендеру складала 2,8 мільйона. Тобто безпосередньо на медичне обладнання для госпіталю було витрачено лише 500 тисяч гривень.

За даними поліції, зловживаючи службовим становищем, 28-річна чиновниця організувала схему викрадення бюджетних коштів. Вона нібито провела тендер із визначеним наперед переможцем.

Як покарають затриману

Якщо правоохоронці зможуть довести провину підозрюваної в суді, її визнають винною у вчиненні зловживанні владою або службовим становищем. Санкція цієї статті передбачає позбавлення волі на термін від 3 до 6 років, а також штраф у розмірі від 8,5 до 17 тисяч гривень.