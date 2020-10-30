29 жовтня у Чернівцях близько тисячі квартир втратили доступ до газопостачання. Це сталося через дії невідомих, які перекрили засувки на газопроводі.

Про інцидент у Чернівцях розповіли у пресслужбі АТ "Чернівцігаз" у фейсбуці. Схожа ситуація сталася цього ж дня в Івано-Франківську – після ймовірної диверсії сотні житлових будинків відключили від газу й тепла.

Що сталося в Івано-Франківську Через "невідомих осіб" 558 будинків і 3 лікарні опинилися без газу й тепла

У "Чернівцігаз" повідомили, що 29 жовтня "невідомі особи перекрили засувки на газопроводі на вулиці Хотинській". Без газу залишилися багатоквартирні будинки на цій вулиці та частково на вулиці Лугова.

Без блакитного палива – 984 помешкання.

Такі самовільні втручання в роботу газорозподільної системи розцінюються як хуліганські дії та тягнуть за собою адміністративну відповідальність, а також відшкодування заподіяних збитків,

– наголосили в установі.

Наразі "Чернівцігаз" просить людей вимикати газ перед виходом із дому. А для відновлення подачі газу в будинки, які постраждали від аварійного відключення, знадобиться чимало часу:

Фахівці повинні потрапити до кожної квартири, аби перевірити відсутність витоків газу.

29 жовтня, тобто цього ж дня, в Івано-Франківську також невідомі особи перекрили засувки на розподільному газопроводі. Без тепла і газу опинилися 558 багатоквартирних житлових будинків та 3 лікарні.

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