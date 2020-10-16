У Чернівцях вважають, що рішення відправити місто до червоної карантинної зони є необґрунтованим. В обласному центрі, за словами місцевих чиновників, поки не спостерігається різке збільшення кількості хворих на COVID-19.

Обурення щодо ситуації з Чернівцями висловив на своїй фейсбук-сторінці виконувач обов’язків мера міста Василь Продан. Він зазначив, що нові обмеження, до прикладу, щодо роботи магазинів, можуть "лише зашкодити ситуації ".

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Люди, щоби закупитися продуктами, будуть створювати черги в магазина. Школи ще не закриваємо, хоча з понеділка ми планували відправити їх на канікули, які в цей час завжди є за розкладом. Зараз, можливо, це будуть два тижні,

– розповів він.

Продан додав, що міська влада буде уважно розглядати усі пропозиції Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, втім, рішення щодо карантинних обмежень ухвалюватиме самостійно.

Водночас він назвав рішення центральної влади "політично вмотивованим", і "пов'язаним із виборами", додавши, що запроваджені навесні "дуже жорсткі обмеження" нібито не призвели до очікуваних результатів.

У березні, коли в нас одна людина захворіла, був найжорсткіший карантин, який лише може бути. Через два місяці ми вже мали тисячі хворих. Зараз в Чернівцях не відбулося різкого збільшення інфікованих COVID-19,

– пояснив виконувач обов’язків мера.

Відтак, на його думку, рішення про червону карантинну зону для Чернівців є передчасним.

Зауважимо, що 15 жовтня у МОЗ оновили перелік карантинних зон. Відтак, "червоними" з 19 жовтня в Україні стануть відразу 8 обласних центрів, а також низка районів та менших міст.

Чернівці теж поповнили перелік. До червоної зони вони потрапили разом із містом Новодністровськ та Кельменецьким і Кіцманським районами Буковини.