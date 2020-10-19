Домівки мешканців Чернівців можуть надалі залишатися без опалювання. Все через непогашені борги "Чернівцітеплокомуненерго". Коли в місті почнуть подавати тепло – невідомо.

Попри заяви посадовців про готовність тепломереж до старту опалювального сезону, оселі чернівчан досі залишитись без опалення. Про це повідомили у "Чернівцігаз".

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Через заборгованість, що тільки накопичується, АТ "Чернівцігаз" не має права здійснювати розподіл газу теплопостачальному підприємству – "Чернівцітеплокомуненерго",

– зауважили у підприємстві.

На початку жовтня загальна заборгованість "Чернівцітеплокомуненерго" за послуги розподілу природного газу склала 26,1 мільйона гривень. На кінець року, борг підприємства прогнозовано зросте ще до 35,7 мільйона гривень.

Наразі керівництво міського теплопостачального підприємства не зверталося до АТ "Чернівцігаз" щодо строків погашення заборгованості та подачі газу в оселі чернівчан.

Не сплачений борг: що має робити підприємство

Якщо компанія не сплатила 90% від боргу, то для того, щоб розпочався опалювальний сезон необхідно:

Укласти договір про реструктуризацію заборгованості за спожитий природний газ;

або подати графік погашення заборгованості та здійснити поточні розрахунки.