Четвертий день волонтери намагаються упіймати овечку, яка бігає вулицями Чернівців. Жителі міста, яким пощастило побачити овечку, діляться її світлинами та відео у соцмережах.

Що відомо про овечку-мандрівницю

Тваринка вже стала місцевою сенсацією. Чернівчани діляться кумедними історіями про зустріч з овечкою, а українські ЗМІ описують її пригоди у новинах. Однак не все так весело, як може видатися, на перший погляд. У великому місті на овечку чатує багато небезпек. Про це повідомляє волонтерка громадської організації Animal Helpers Анжела Косован.

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Жінка розповіла, що овечка – голодна та перелякана. Вчора їй довелося пережити неймовірний жах: бідолашку мало не розірвали собаки. Animal Helpers вирішила зловити овечку та відвезти її в "Єко-центр".

Як допомогти тваринці

Косован закликає усіх, хто побачить овечку, зателефонувати волонтерам. Окрім того, дуже важливо не налякати тваринку.

Овечка розгулює вулицями Чернівців, дивіться відео: