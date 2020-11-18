Чернівецька міська рада 17 листопада ухвалила рішення заборонити продаж алкоголю у нічний час. Обмеження, проте, не стосуватиметься барів та ресторанів. За проголосували 22 депутати.

Ухвала набере чинності через 3 місяці

Рішення набере чинності через 3 місяці після ухвалення. Про це інформує видання "Молодий буковинець".

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Таким чином, чернівчани та гості міста не зможуть придбати алкогольні напої в магазинах з 22:00 до 8:00.

За виконанням ухвали стежитиме поліція

За виконанням ухвали стежитимуть представники поліції. Відповідне доручення вже передали правоохоронцям.

Рішення про заборону продажу алкоголю на місцях ухвалюють з 2018 року

Зазначимо, що ще у 2018 році набув чинності закон, який дозволяє органам місцевого самоврядування забороняти продаж алкогольних напоїв вночі. Цим дозволом скористались у більшості обласних центрів.

У багатьох містах заборона діє з 22:00 до 8:00. Найкоротший період, у який заборонено торгувати алкоголем, в Ужгороді – з 23:00 до 7:00.