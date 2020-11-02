Надзвичайна аварія сталася ввечері 2 листопада у центрі Чернівців. Водій легковика Renault протаранив ворота Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича, пролетів ще сотню метрів та зупинився у колоні корпусу.

Внаслідок аварії ворота університету були фактично знищені, а от колона корпусу постраждала не дуже серйозно, повідомляє у фейсбуці працівник вишу Степан Руденко. Це чудово демонструють фото та відео, зняті з місця ДТП.

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За попередніми даними,33-річний водій навіть не намагася гальмувати після зіткнення із масивними воротами університету.

Пошкодив об'єкт Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО

Під час зіткнення машини із воротами, а також її проїзду територією постраждав лише водій Renault. Його медики швидкої госпіталізували із розривом селезінки.

А от матеріальні наслідки ДТП чималі. Крім серйозно пошкодженої машини ремонтувати доведеться і ворота, і колону корпусу, яка зупинила авто.



Легковик зупинила лише колона / Фото molbuk.ua

Вони старовинні та є частиною Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. У 2011 році цей орган ООН включив архітектурний ансамбль Резиденції митрополитів Буковини і Далмації, де й розташований університет, до списку історичних об'єктів.

Тож, потрібно буде проводити реставрацію. Яка коштує чималих грошей.



Ворота потребують серйозної реставрації / Фото molbuk.ua

Що буде з водієм

Оскільки постраждалих внаслідок аварії не було, винуватця навряд чи затримуватимуть. Скоріш за все, після лікування йому доведеться сплачувати штрафи та компенсувати збитки.

Дивіться відео з місця ДТП на території Чернівецького національного університету