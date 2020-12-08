Чинний голова Харківської обласної ради Сергій Чернов спростував чутки про те, що він готовий відмовитися від своєї посади в обмін на не менш "теплі крісла". Його кандидатуру на пост керівника облради знову висунула партія "Блок Кернеса – успішний Харків", яка перемогла на місцевих виборах 2020 року.

Сергій Чернов прокоментував чутки, які з'явились у ЗМІ напередодні першої сесії Харківської обласної ради. Про це інформує видання "Слобідський край".

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Що заявив політик

Чернов заперечив інформацію про кулуарні домовленості щодо того, хто очолить орган місцевого самоврядування, та свою готовність відмовитися від цієї посади.

Мені начебто запропонували посаду першого заступника голови обласної ради, першого заступника голови обласної державної адміністрації, заступника міністра внутрішніх справ… Втім, мушу розчарувати любителів конструювати складні умоглядні комбінації,

– сказав він.

Голова облради додав, що високо цінує підтримку і довіру його виборців.

Зверніть увагу! Партія Кернеса, який відомий своєю проросійською позицією, отримала найбільше мандатів у Харківській облраді – 46 зі 120.

Ніхто крім Чернова

У Блоці Кернеса заявили, що на чолі Харківської облради не бачать нікого, крім Сергія Чернова. За нього віддали свої голоси 43 із 45 членів обласної депутатської фракції. Сам Чернов за себе не голосував.

Що відомо про результати місцевих виборів у Харкові

За результатами виборів у Харкові на посаду міського голови переміг Геннадій Кернес, який набрав понад 60% голосів виборців. Перше засідання міськради відбудеться 9 грудня і на ньому Кернеса не буде. Міський голова лікується за кордоном після COVID-19. Він планує повернутися в Україну до 30 грудня. Тож замість нього обирати головуючого засідання будуть самі депутати. Вони вже затвердили зміни до регламенту, які дозволяють провести першу сесію міськради без мера.