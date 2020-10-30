У червону зону потрапили 11 великих міст: які там обмеження
В Україні знову оновили кольорові карантинні зони. До червоної зони потрапили 11 великих міст. З понеділка, 2 листопада, там діятимуть найжорсткіші обмеження.
Нові карантинні обмеження у містах почнуть діяти 2 листопада. Про це повідомив міністр Кабміну Олег Немчінов у своєму телеграм-каналі.
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Які міста опинилися у червоній зоні
- Володимир-Волинський, Ковель та Нововолинськ, Іваничівський, Ківерцівський та Турійський район Волинської області;
- Слов'янський район Донецької області;
- Житомир, Бердичів, Коростень, Малин та Новоград-Волинськ, Андрушівський, Бердичівський, Ємільчинський, Житомирський, Коростишівський, Лугинський, Любарський, Народицький, Овруцький, Попільнянський, Романівський, Черняхівський та Чуднівський райони Житомирської області;
- Ужгород та Берегове, Великоберезнянський, Перечинський та Ужгородський райони Закарпатської області;
- Пологівський район Запорізької області;
- Івано-Франківськ та Тисменицький район Івано-Франківської області;
- Бориспіль, Васильків, Обухів, Переяслав, Фастів та Обухівський райони Київської області;
- Марківський та Троїцький райони Луганської області;
- Пустомитівський та Сокальський райони Львівської області;
- Миколаїв Миколаївської області;
- Біляївка, Ізмаїл та Теплодар, Балтський, Березівський, Іванівський, Лиманський, Овідіопольський, Подільський, Савранський, Саратський та Татарбунарський райони Одеської області;
- Полтава Полтавської області;
- Рівне, та Острог, Демидівський, Зарічненський, Здолбунівський, Костопільський, Млинівський та Острозький райони Рівненської області;
- Суми та Лебедин, Сумський район Сумської області;
- Бережани, Кременець та Чортків, Гусятинський, Заліщицький, Козівський, Монастириський, Підволочиський, Підгаєцький, Тернопільський та Шумський райони Тернопільської області;
- Харків, Богодухівський та Золочівський райони Харківської області;
- Хмельницький, Кам’янець-Подільський, Нетішин, Славута та Шепетівка, у Білогірський, Віньковецький, Волочиський, Городоцький, Дунаєвецький, Кам’янець-Подільський, Летичівський, Славутський, Старосинявський, Теофіпольський та Ярмолинецький райони Хмельницької області;
- Ватутіне, Золотоноша, Канів та Сміла, Монастирищенський та Тальнівський райони Черкаської області;
- Чернівці та Новодністровськ, Вижницький, Застнівський, Кіцманський та Хотинський райони Чернівецької області;
- Чернігів та Варвинський район Чернігівської області.
За якими критеріями місто потрапляє до червоної зони:
- завантаженість ліжок в лікарнях становить понад 50%;
- середня кількість ПЛР та ІФА-тестів менша, ніж 24 на 100 тисяч населення за тиждень;
- коефіцієнт виявлення нових випадків COVID-19 складає понад 11%.
Які обмеження діють у червоній зоні
- Університети на школи тимчасово призупиняють роботу.
- Забороняється робота розважальних закладів та соціальних установ.
- Можуть працювати заклади торгівлі продуктами харчування, пальним, засобами гігієни та ліками.
- Приміський, міжміський, внутрішньообласний та міжобласний транспорт не бере пасажирів у регіоні червоної зони.
- Заклади, що екстрено надають соцпослуги, можуть працювати
- Роботу центрів обліку безхатьків, мобільні бригади соціально-психологічної допомоги не забороняють.