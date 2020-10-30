В Україні знову оновили кольорові карантинні зони. До червоної зони потрапили 11 великих міст. З понеділка, 2 листопада, там діятимуть найжорсткіші обмеження.

Нові карантинні обмеження у містах почнуть діяти 2 листопада. Про це повідомив міністр Кабміну Олег Немчінов у своєму телеграм-каналі. Читайте також Скільки зберігається імунітет до коронавірусу: нове дослідження Які міста опинилися у червоній зоні Володимир-Волинський, Ковель та Нововолинськ, Іваничівський, Ківерцівський та Турійський район Волинської області;

Слов'янський район Донецької області;

Житомир, Бердичів, Коростень, Малин та Новоград-Волинськ, Андрушівський, Бердичівський, Ємільчинський, Житомирський, Коростишівський, Лугинський, Любарський, Народицький, Овруцький, Попільнянський, Романівський, Черняхівський та Чуднівський райони Житомирської області;

Бердичів, Коростень, Малин та Новоград-Волинськ, Андрушівський, Бердичівський, Ємільчинський, Житомирський, Коростишівський, Лугинський, Любарський, Народицький, Овруцький, Попільнянський, Романівський, Черняхівський та Чуднівський райони Житомирської області; Ужгород та Берегове, Великоберезнянський, Перечинський та Ужгородський райони Закарпатської області;

та Берегове, Великоберезнянський, Перечинський та Ужгородський райони Закарпатської області; Пологівський район Запорізької області;

Івано-Франківськ та Тисменицький район Івано-Франківської області;

та Тисменицький район Івано-Франківської області; Бориспіль, Васильків, Обухів, Переяслав, Фастів та Обухівський райони Київської області;

Марківський та Троїцький райони Луганської області;

Пустомитівський та Сокальський райони Львівської області;

Миколаїв Миколаївської області;

Миколаївської області; Біляївка, Ізмаїл та Теплодар, Балтський, Березівський, Іванівський, Лиманський, Овідіопольський, Подільський, Савранський, Саратський та Татарбунарський райони Одеської області;

Полтава Полтавської області;

Полтавської області; Рівне, та Острог, Демидівський, Зарічненський, Здолбунівський, Костопільський, Млинівський та Острозький райони Рівненської області;

та Острог, Демидівський, Зарічненський, Здолбунівський, Костопільський, Млинівський та Острозький райони Рівненської області; Суми та Лебедин, Сумський район Сумської області;

та Лебедин, Сумський район Сумської області; Бережани, Кременець та Чортків, Гусятинський, Заліщицький, Козівський, Монастириський, Підволочиський, Підгаєцький, Тернопільський та Шумський райони Тернопільської області;

Харків , Богодухівський та Золочівський райони Харківської області;

, Богодухівський та Золочівський райони Харківської області; Хмельницький , Кам’янець-Подільський, Нетішин, Славута та Шепетівка, у Білогірський, Віньковецький, Волочиський, Городоцький, Дунаєвецький, Кам’янець-Подільський, Летичівський, Славутський, Старосинявський, Теофіпольський та Ярмолинецький райони Хмельницької області;

, Кам’янець-Подільський, Нетішин, Славута та Шепетівка, у Білогірський, Віньковецький, Волочиський, Городоцький, Дунаєвецький, Кам’янець-Подільський, Летичівський, Славутський, Старосинявський, Теофіпольський та Ярмолинецький райони Хмельницької області; Ватутіне, Золотоноша, Канів та Сміла, Монастирищенський та Тальнівський райони Черкаської області;

Чернівці та Новодністровськ, Вижницький, Застнівський, Кіцманський та Хотинський райони Чернівецької області;

та Новодністровськ, Вижницький, Застнівський, Кіцманський та Хотинський райони Чернівецької області; Чернігів та Варвинський район Чернігівської області. За якими критеріями місто потрапляє до червоної зони: завантаженість ліжок в лікарнях становить понад 50%;

середня кількість ПЛР та ІФА-тестів менша, ніж 24 на 100 тисяч населення за тиждень;

коефіцієнт виявлення нових випадків COVID-19 складає понад 11%. Які обмеження діють у червоній зоні Університети на школи тимчасово призупиняють роботу.

Забороняється робота розважальних закладів та соціальних установ.

Можуть працювати заклади торгівлі продуктами харчування, пальним, засобами гігієни та ліками.

Приміський, міжміський, внутрішньообласний та міжобласний транспорт не бере пасажирів у регіоні червоної зони.

Заклади, що екстрено надають соцпослуги, можуть працювати

Роботу центрів обліку безхатьків, мобільні бригади соціально-психологічної допомоги не забороняють. Зверніть увагу! Станом на 30 жовтня коронавірусом в Україні інфікувалися 378 729 людей. З них 7 041 хворих померли, а 155 026 – одужали. За добу 29 жовтня в Україні виявили 8 312 нових випадків зараження COVID-19.

Які обмеження діють у карантинних зонах / Інфографіка 24 каналу