У Чилі протестувальники спалили 144-річну церкву: відео
В столиці Чилі 18 жовтня відбувся мітинг, який закінчився масовими зіткненнями з поліцією. Зокрема, у Сантьяго під час протесту спалили католицький храм, який побудували ще в кінці XIX століття.
У Сантьяго 25 тисяч людей вийшли на вулицю для того, щоб відзначити річницю початку антиурядового руху. Про це повідомляє El Mundo.
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Як проходив протест
- Спочатку люди збирались мирно.
- Потім почалися масові сутички з поліцією. Силовики застосовували сльозогінний газ та водомети.
- Протестувальники грабували магазини та здійснювали акти вандалізму.
Що спалили протестувальники
Мітингарі увірвались до неоготичного храму Сан-Франциско-де-Борха. В ньому часто проводила свої церемонії чилійська поліція. Всередині протестувальники спалили кілька ікон, а також викрали певні елементи оздоблення церкви.
Потім підпалили храм Асунсьйона. Це один з найстаріших католицьких храмів Сантьяго. Йому було 144 роки. Шпиль і купол собору згоріли та впали на землю.
Також протестувальники підпалили поліційний відділок.
Дивіться відео з місця пожежі в Сантьяго: