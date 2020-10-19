В столиці Чилі 18 жовтня відбувся мітинг, який закінчився масовими зіткненнями з поліцією. Зокрема, у Сантьяго під час протесту спалили католицький храм, який побудували ще в кінці XIX століття.

У Сантьяго 25 тисяч людей вийшли на вулицю для того, щоб відзначити річницю початку антиурядового руху. Про це повідомляє El Mundo.

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Як проходив протест

Спочатку люди збирались мирно.

Потім почалися масові сутички з поліцією. Силовики застосовували сльозогінний газ та водомети.

Протестувальники грабували магазини та здійснювали акти вандалізму.

Що спалили протестувальники

Мітингарі увірвались до неоготичного храму Сан-Франциско-де-Борха. В ньому часто проводила свої церемонії чилійська поліція. Всередині протестувальники спалили кілька ікон, а також викрали певні елементи оздоблення церкви.

Потім підпалили храм Асунсьйона. Це один з найстаріших католицьких храмів Сантьяго. Йому було 144 роки. Шпиль і купол собору згоріли та впали на землю.

Також протестувальники підпалили поліційний відділок.

Зверніть увагу. Протести в Чилі почались 18 жовтня 2019 року. Причиною було підвищення вартості проїзду в столиці. Потім люди вимагали соціальних реформ. Поліція жорстоко розганяла мітинги. За рік загинуло 30 протестувальників.

Дивіться відео з місця пожежі в Сантьяго: