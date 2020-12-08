Як Україна: ще одна держава вирішила випробувати карантин вихідного дня
У листопаді 2020 року український уряд вигадав нововведення, яке отримало назву карантину вихідного дня. Згодом його критикував навіть один з головних ідеологів – глава МОЗ Максим Степанов. Втім, є ще одна держава, яка вирішила йти тим самим шляхом – Чилі.
Вибірковий карантин, який триватиме лише у вихідні, діятиме у столиці південноамериканської держави – Сантьяґо. Про це пише Xinhua з посиланням на міністра охорони здоров'я Чилі Енріке Паріса.
Цікаво Чим локдаун у січні відрізнятиметься від карантину навесні: відповідь Кабміну
За планом місцевого уряду, "неважливі" підприємства повинні призупиняти свою роботу у вихідні. Втім, у Чилі поняття "неважливі підприємства" дещо розмите.
Наприклад, можуть продовжувати свою роботу ресторани, але лише ті, де є літні тераси. Натомість подорожі між різними регіонами держави без нагальної потреби залишаються забороненими протягом усього тижня.
Як пояснив Енріке Паріса, карантин вихідного дня в Сантьяґо є лише запобіжником – перехідним обмеженням, покликаним уникнути більш жорстких обмежень.
Досвід України з карантином вихідного дня
- Раніше таку ідею вигадав український уряд. Він діяв в Україні в другій половині листопада: з 14 до 30.
- Такі обмеження, як їх називали "заради обмежень", зустріли жорстку критику з боку українців, зокрема підприємців, які не розуміли сенсу непотрібних, на їхню думку, обмежень.
- Дехто з представників влади, наприклад Володимир Зеленський і Денис Шмигаль, досі стверджують, буцімто такі обмеження "дали свої результати".
- Натомість глава МОЗ Максим Степанов, який був одним з головних ідеологів такої версії карантину, визнав, що такі обмеження не мали особливого сенсу.
Поділитися новиною