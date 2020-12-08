У листопаді 2020 року український уряд вигадав нововведення, яке отримало назву карантину вихідного дня. Згодом його критикував навіть один з головних ідеологів – глава МОЗ Максим Степанов. Втім, є ще одна держава, яка вирішила йти тим самим шляхом – Чилі.

Вибірковий карантин, який триватиме лише у вихідні, діятиме у столиці південноамериканської держави – Сантьяґо. Про це пише Xinhua з посиланням на міністра охорони здоров'я Чилі Енріке Паріса.

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За планом місцевого уряду, "неважливі" підприємства повинні призупиняти свою роботу у вихідні. Втім, у Чилі поняття "неважливі підприємства" дещо розмите.

Наприклад, можуть продовжувати свою роботу ресторани, але лише ті, де є літні тераси. Натомість подорожі між різними регіонами держави без нагальної потреби залишаються забороненими протягом усього тижня.

Як пояснив Енріке Паріса, карантин вихідного дня в Сантьяґо є лише запобіжником – перехідним обмеженням, покликаним уникнути більш жорстких обмежень.

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