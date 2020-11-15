Нині існує серйозна загроза можливості розгортання Росією ядерної зброю в окупованому нею Криму. На думку заступника секретаря РНБО Сергія Кривоноса, це становить загрозу для всієї Європи.

Росія має великі можливості щодо зберігання й розташування ядерної зброї на території окупованого Криму, заявив Сергій Кривонос в ефірі "Апостроф Live".

До слова Україна заявила про загрозу розгортання ядерної зброї в анексованому Криму

Ще з радянських часів там існували декілька об'єктів, які використовувались для зберігання ядерної зброї. Один з них – це так звана "Феодосія-13", нині це село Краснокам'янка,

– підкреслив заступник секретаря РНБО.

За його словами, цей військовий об'єкт – це понад 30 кілометрів тунелів розмірами, як у метрополітені. Його частково законсервували, частково – розікрали.

"За нашою інформацією, після анексії Криму Росія почала проводити певні роботи на цих об'єктах", – розповів Сергій Кривонос. Лідер кримських татар Мустафа Джемілєв заявляв про відновлення "Феодосії-13" ще у 2015 році.

Крім того, Кривонос розповів і про другий об'єкт, де Росія може зберігати ядерну зброю – Балаклаву, що поряд з Севастополем. Там Росія зробила додаткові штольні для підводних човнів.

Український генерал переконаний, що ядерна зброя в купі з ударними російськими літаками в Криму становлять загрозу для будь-якого місця в Європі.

Наприклад, при базуванні в Криму бомбардувальників Ту-22М3, вони можуть загрожувати навіть Великій Британії. Важко сказати, якого типу ядерні боєприпаси вони там розміщують. Та все це створює велику небезпеку для будь-якої точки Європи,

– заявив Сергій Кривонос.

Що таке "Феодосія-13"?

Це колишній радянський склад ядерної зброї в урочищі Кизилташ, що поряд з Ялтою. Його збудували через кілька років після Другої світової, а курував проєкт особисто маршал Лаврентій Берія.



Склад був засекреченим, але в 1994 році, коли Україна відмовилася від ядерного потенціалу, його розсекретили. Вже в 1996 році всю ядерну зброю з Криму вивезли в Росію.



Катакомби "Феодосії-13" до відновлювальних робіт / Фото "Ялта: путівник"