Майбутній локдаун в Україні не буде таким жорстким, як карантин навесні. Однак за дотриманням обмежень стежитимуть з особливою пильністю.

Щоб уникнути саботажу, уряд обговорить карантинні заходи із органами місцевого самоврядування та представниками церков. Про це представник Кабінету Міністрів у Верховній раді Василь Мокан заявив в ефірі одного з українських телеканалів, повідомляє 24 канал.

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Буде одна відмінність від попередніх карантинів. Не мовиться про занадто жорсткі обмеження (зупинка транспорту, авіасполучення), але буде вимога їх жорсткого дотримання,

– наголосив Мокан.

Що ще сказав посадовець

Наразі Кабмін ще не знає, що закриють під час локдауну.

Уряд опрацьовує усі пропозиції, які надходять від профільних відомств.

МОЗ розробляє деякі зауваження від інших міністерств.

До 9 грудня перелік майбутніх обмежень має бути готовим.

Зверніть увагу! Локдаун в Україні точно не впроваджуватимуть у грудні. Натомість є велика імовірність, що його доведеться пережити у січні. Детальніше читайте тут.