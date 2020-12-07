Чим локдаун у січні відрізнятиметься від карантину навесні: відповідь Кабміну
Майбутній локдаун в Україні не буде таким жорстким, як карантин навесні. Однак за дотриманням обмежень стежитимуть з особливою пильністю.
Щоб уникнути саботажу, уряд обговорить карантинні заходи із органами місцевого самоврядування та представниками церков. Про це представник Кабінету Міністрів у Верховній раді Василь Мокан заявив в ефірі одного з українських телеканалів, повідомляє 24 канал.
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Буде одна відмінність від попередніх карантинів. Не мовиться про занадто жорсткі обмеження (зупинка транспорту, авіасполучення), але буде вимога їх жорсткого дотримання,
– наголосив Мокан.
Що ще сказав посадовець
- Наразі Кабмін ще не знає, що закриють під час локдауну.
- Уряд опрацьовує усі пропозиції, які надходять від профільних відомств.
- МОЗ розробляє деякі зауваження від інших міністерств.
- До 9 грудня перелік майбутніх обмежень має бути готовим.
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