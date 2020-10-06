Президент України Володимир Зеленський прибув до Брюсселя для участі в 22 саміті Україна – Європейський Союз. На ньому лідери обговорять пріоритетні питання відносин України та ЄС, зокрема подальші кроки з виконання Угоди про асоціацію.

Членкиня комітету Ради України з питань інтеграції України з Єросоюзом Марія Мезенцева зазначила, що ринок ЄС – один з найважливіших та найбільших ринків, з яким співпрацює Україна. Про це народна депутатка повідомила в ефірі 24 каналу.

Також читайте Саміт Україна – ЄС: євродипломати просять керівництво дати позитивний сигнал для Зеленського

Промисловий безвіз

За словами нардепки, саме промисловий безвіз – це наступний крок до торговельної інтеграції з Європейським Союзом. На 22 саміті очільники української делегації мають змогу обговорити подальшу місію України щодо ЄС, де потрібно:

оцінити інфраструктуру;

оцінити відповідність законодавства до того, що вже зроблено.

Це процес дуже нелегкий,

– сказала народна депутатка.

Що означає промисловий безвіз

За умови підписання нового договору щодо промислового безвізу буде змога безкоштовно вивозити українську промислову продукцію: без мита та додаткової сплати. Вона матиме подвійну сертифікацію безпеки продукції: як і всередині держави, так і для ринку ЄС. Тому українським промисловцям не потрібно буде отримувати додаткову сертифікацію.

Авіабезвіз

Це договір про спільний авіаційний простір України та Європейського Союзу. Важлива угода щодо авіабезвізу в юридичній площині зі сторони України вже підготовлена. Скоріш за все, її підпишуть у січні 2021 року.