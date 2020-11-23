У "Слузі народу" вважають, що в Україні слід вводити локдаун вже в найближчі тижні. Чим швидше це буде зроблено, тим краще.

Це може дати змогу послабити карантинні обмеження до новорічних свят. Так вважає народна депутатка від "Слуги народу" Олена Мошенець, і про це вона розповіла в ефірі одного з українських телеканалів, інформує 24 канал.

Але Ми маємо зробити все, щоб уникнути повного локдауну, – Зеленський

На питання, чи слід вводити повний локдаун, якщо хворих побільшає, Мошенець відповіла:

Так, потрібно буде вводити, оскільки, не буде лікарів, які будуть здатні таку кількість хворих лікувати. Найкраще, щоб це сталося в найближчі тижні, щоб до Нового року можна було більш-менш зробити пом'якшення,

– наголосила вона.

Локдаун найближчим часом, на думку парламентарки, потрібен, бо "не буде кому працювати, адже хворіють ті люди, які працюють".

"Думаю, чим швидше б це сталося, тим краще, щоб в новорічні свята забезпечити для людей, для сфери обслуговування хоча б якісь умови для того, щоб вони могли попрацювати", – пояснила Мошенець.

Водночас "слуга" виступає проти скасування карантину вихідного дня. Вона назвала три причини того, чому його не можна скасовувати:

Перша – бо завдяки обмеженням зменшується мобільність людей та, відповідно, ймовірність їх інфікування.

– бо завдяки обмеженням зменшується мобільність людей та, відповідно, ймовірність їх інфікування. Друга – бо "бізнесу зараз не настільки погано, як лікарям в інфекційних лікарнях". За словами, Мошенець, наразі обговорюються варіанти, як можна допомогти бізнесу, але "скасовувати карантин вихідного дня – це популізм".

– бо "бізнесу зараз не настільки погано, як лікарям в інфекційних лікарнях". За словами, Мошенець, наразі обговорюються варіанти, як можна допомогти бізнесу, але "скасовувати карантин вихідного дня – це популізм". Третя причина – бо це можливість розвантаження медичної системи.



Карантин в Україні / Інфографіка 24 каналу

Зверніть увагу! Повний локдаун в Україні можуть запровадити, якщо буде 30 тисяч нових хворих на COVID-19 на добу. Про це днями сказав міністр охорони здоров’я Максим Степанов. Такий висновок він зробив із наявного співвідношення хворих та госпіталізованих.