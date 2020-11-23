Чим швидше, тим краще: у "Слузі народу" припускають введення локдауну до свят
У "Слузі народу" вважають, що в Україні слід вводити локдаун вже в найближчі тижні. Чим швидше це буде зроблено, тим краще.
Це може дати змогу послабити карантинні обмеження до новорічних свят. Так вважає народна депутатка від "Слуги народу" Олена Мошенець, і про це вона розповіла в ефірі одного з українських телеканалів, інформує 24 канал.
Але Ми маємо зробити все, щоб уникнути повного локдауну, – Зеленський
На питання, чи слід вводити повний локдаун, якщо хворих побільшає, Мошенець відповіла:
Так, потрібно буде вводити, оскільки, не буде лікарів, які будуть здатні таку кількість хворих лікувати. Найкраще, щоб це сталося в найближчі тижні, щоб до Нового року можна було більш-менш зробити пом'якшення,
– наголосила вона.
Локдаун найближчим часом, на думку парламентарки, потрібен, бо "не буде кому працювати, адже хворіють ті люди, які працюють".
"Думаю, чим швидше б це сталося, тим краще, щоб в новорічні свята забезпечити для людей, для сфери обслуговування хоча б якісь умови для того, щоб вони могли попрацювати", – пояснила Мошенець.
Водночас "слуга" виступає проти скасування карантину вихідного дня. Вона назвала три причини того, чому його не можна скасовувати:
- Перша – бо завдяки обмеженням зменшується мобільність людей та, відповідно, ймовірність їх інфікування.
- Друга – бо "бізнесу зараз не настільки погано, як лікарям в інфекційних лікарнях". За словами, Мошенець, наразі обговорюються варіанти, як можна допомогти бізнесу, але "скасовувати карантин вихідного дня – це популізм".
- Третя причина – бо це можливість розвантаження медичної системи.
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