Окружний адмінсуд ухвалив рішення викреслити з державного реєстру інформацію про Артема Ситника як директора Національного антикорупційного бюро. Тобто фактично – звільнити його з посади.

У добрих традиціях ОАСК використали геть іншу справу – про поновлення на посаді звільненого колись детектива НАБУ. Деталі розповіли у сюжеті журналісти 24 каналу.

До теми Це рішення є абсурдним, – Каленюк відреагувала на ухвалу ОАСК щодо Ситника

Рішення Конституційного суду

Виконавча директорка Центру протидії корупції Дар'я Каленюк зазначила: "Рішення ОАСК є абсурдним. Адже звільнення детектива відбулось задовго до рішення КСУ. І в самому Конституційному суді зазначали, що неконституційність окремих положень Закону про НАБУ не має зворотної сили в часі".

Йдеться про рішення Конституційного Суду, яким визнали незаконним указ президента Петра Порошенка про призначення Ситника. Саме цим документом керувався одіозний ОАСК.

Вони його просто намалювали з повітря. Крити нема чим. Ну, це в стилі ОАСК, в принципі,

– ствердила Каленюк.

Невипадковий збіг

Таке рішення не випадкове. НАБУ займається справою одіозного голови окружного адмінсуду Павла Вовка. Його разом з деякими колегами звинувачують у створенні злочинної організації з метою захоплення державної влади. Плівки Вовка у 2 серіях чула вся країна.



Павла Вовка звинувачують у створенні злочинної організації / Фото "Українські новини"

НАБУ оскаржуватиме рішення

На таке рішення відреагували і в антикорупційному відомстві – його оскаржуватимуть.

В НАБУ зазначили, що рішення Окружного адміністративного суду Києва щодо діяльності Національного бюро та директора НАБУ є заангажованим і абсурдним у правовому сенсі. Його справжня мета — заблокувати роботу інституції, яка викрила суддів ОАСК на масштабних зловживаннях та спробі захоплення влади.

До теми Вовк прокоментував рішення ОАСК щодо Ситника

Зловтішання Вовка

Сам Вовк не забарився позловтішатися. Він зазначив, що ОАСК приймає рішення згідно із законом. Опоненти України завжди підмінюють закон політичною доцільністю. Саме з цієї причини вони завжди програють і програватимуть.

Позиція Малюськи

Крім ДБР, яке за рішенням одіозного суду має відкрити кримінальну справу за невиконання рішення Конституційного суду, слуги Феміди з ОАСКу у гру втягнули і Міністерство юстиції. Зобов'язали відомство видалити директора НАБУ Ситника з Єдиного держреєстру.

"Мін'юст не може вносити зміни до Єдиного державного реєстру, щоб виконати будь-яке рішення Конституційного Суду України або ж окремої ухвали. НАБУ як був, так і залишається повноцінно чинним правоохоронним органом", – ствердив міністр юстиції Денис Малюська.



Денис Малюська / Фото LB.ua

Що кажуть експерти

Це вже не перша спроба дискредитувати антикорупційне відомство. І не тільки зі сторони так званих "вовчих суддів". Охочих поквитатися, за словами експертів, хоч греблю гати. І вони об'єднуються.

Юристка Центру протидії корупції Олена Щербан зазначила, що просто треба дискредитувати бюро і юридичні підстави його функціонування.

Хто під ударом

У парламенті підписи за звільнення Ситника збирали кілька разів, навіть пропонували окремі законопроєкти. Далі – так звана група Коломойського зі "Слуг народу" у своєрідному союзі з ОПЗЖ Медведчука, які зав'язані щонайменше на резонансній справі "Приватбанку", заходились скаржитись у Конституційний суд.

Під ударом опинилось не тільки НАБУ, а й Антикорупційний суд і е-декларування, подання щодо законності яких зараз на розгляді у КСУ.

Рішення Окружного адмінсуду щодо Артема Ситника: дивіться сюжет 24 каналу