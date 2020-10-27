У партії "Слуга народу" заявили, що результати виборів в Кривому Розі, де зафіксували близько 150 порушень, можуть свідчити про те, що чинна влада на чолі з Юрієм Вілкулом намагалася вплинути на виборчий процес і не допустити проведення другого туру.

Про це під час пресконференції 27 жовтня заявила народна депутатка від "СН" Олена Криворучкіна. За її словами, результати екзитполів свідчать про те, що кандидати від пропрезидентської партії мають найвищий рівень підтримки.

"Відразу два екзитполи – фонду "Українська політика" і екзитпол "Студії Савіка Шустера" та телеканалу "Україна 24" показали перемогу нашої партії до міськради. Дані цих екзитполів майже ідентичні. За цими ж даними чинний мер має розрив з кандидатом в мери від "Слуги народу" Дмитром Шевчиком менше ніж 10%. Але по протоколах виходять принципово різні результати. Дивно, що результати не збіглися саме в Кривому Розі", – зазначила вона.

Криворучкіна додала, що міська влада продовжує використовувати відпрацьовані "схеми".

Така розбіжність дозволяє нам зробити висновок, що місцева влада використовує вже звичні, традиційні схеми. В цілому – якщо людина навчилася грабувати, то йому вже все одно, що грабувати – гроші або голоси людей,

– підсумувала нардеп.

Відзначимо, за даними екзитполу, проведеного спільно "Савік Шустер Студією" і телеканалом "Україна 24" з використанням інструментів соціологічної компанії Liberty Report, на виборах мера Кривого Рогу відрив між чинним мером Юрієм Вілкулом та Дмитром Шевчиком незначний. За Вілкула проголосували 42,8% жителів міста, за Шевчика – 31,01%. Саме між ними йде основна боротьба.