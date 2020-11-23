Національне антикорупційне бюро оголосило про підозру одному з керівників Держагентства резерву України в Сумській області. Його підозрюють у розтраті зерна на суму понад 2,8 мільйона гривень.

Директор однієї з філій намагався привласнити понад 189 тонн зерна, яке належало держпідприємству. Про це повідомили у пресслужбі НАБУ.

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За даними слідства, у листопаді 2020 року підозрюваний відвантажив зерно комерційним структурам, які за це не заплатили. При цьому він не отримав дозволу від власника зерна.

Довідка. Аудит Держрезерву, який проводили у листопаді 2020 року, підтвердив зникнення тисяч тонн запасів, катастрофічний технічний стан підприємств і багатомільйонні фінансові махінації. Детальніше про це – читайте тут.

У НАБУ повідомили, що загальна вартість зерна, яке намагався привласнити директор одного з відділів Держрезерву, становить більше ніж 2,8 мільйона гривень.

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Детективам НАБУ вдалося запобігти незаконному вивезенню зерна з Держрезерву. Наразі обговорюють питання про обрання запобіжного заходу підозрюваному.

У повідомленні також зазначено, що НАБУ розслідує факти цієї справи із листопада 2020 року.