Згідно з розслідуванням, правова колізія навколо одного з наказів МОН дала можливість підтасувати тендери.

У Міністерстві освіти і науки та регіональних департаментах освіти створили "схему", щоб за допомогою проведених з порушенням процедури тендерів розікрасти 800 млн грн, виділених на навчальне обладнання для шкіл.

Про це йдеться в розслідуванні "Як 800 млн субвенцій на навчальне обладнання для шкіл України йдуть у приватні кишені", опублікованому на "Цензор.нет".

"800 млн грн з держбюджету прямо зараз розлітаються по кишенях трьох приватних компаній "Бі-Про", "Діксі-Центр", "Еліз Лабс"; обласних чиновників ГА і середньої ланки від освіти, з потурання регуляторних і силових органів", – йдеться в розслідуванні.

У матеріалі представлена офіційна відповідь Міністерства освіти і науки, згідно з якою навчальне обладнання в класи природничо-наукового напрямку (фізика, хімія, математика, біологія, географія) та STEM – лабораторій (Science, Technology, Engineering, and Mathematics, наука, технології, інженерія та математика, – Ред.) має закуповуватися згідно із затвердженим типовим переліком, а технічні вимоги можуть бути завищені "обґрунтовано".

Автор розслідування заявляє, що один з чиновників Міносвіти, а саме голова директорату шкільної освіти Андрій Осмоловський у відповідь на запит департаментів освіти ряду ОДА (Дніпропетровської, Черкаської, Волинської, Рівненської та ін.) направив чиновникам "роз'яснювальний лист з формулюванням про "мінімальні вимоги" і "обґрунтовані підвищені вимоги".

"Саме листи під підписом Осмоловського компанії зараз підкладають АМКУ як доказ правомірності своєї участі в тендерах і формування тендерних умов", – йдеться в матеріалі.

Приклади, які наводяться в матеріалах, шокують, так, в Чернігівській області безпосередньо в корупційний скандал залучений, за інформацією журналістів, перший заступник голови Чернігівської ОДА Віталій Загайний, в Черкаській області, тендерний комітет проігнорував рішення АМКУ, Полтавська, Херсонська, Рівненська області, й цей список здається нескінченним.

Також журналіст підозрює в участі в подіях Олександра Чаєчевського – оперуповноваженого департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції, який брав участь у роботі комісії з розробки типового переліку обладнання. "Мабуть, його роль у цій комісії полягала в запобіганні корупційних ризиків", – вказує журналіст, посилаючись на відповідь з Міністерства освіти.

Таким чином, наголошується в розслідуванні, до участі в недобросовісних торгах отримали три компанії, яких Антимонопольний комітет України підозрює в корупційній змові.

"Біпро", " Еліз Лабс (Лабз)", "Діксі-Центр" готують тендерну документацію від імені замовників (місцевих департаментів освіти), в якій прописані вимоги до обладнання, підганяючи їх під асортимент трьох компаній, які потім розігрують тендери, імітуючи конкуренцію і систематично порушуючи антимонопольне законодавство України", – зазначено в матеріалі.

За даними журналіста, ці три компанії замішані в декількох кримінальних справах, пов'язаних з контрабандою, несплатою податків, розкраданні бюджетних коштів і непоставках товару.

У розслідуванні зазначено, що керівництво цих трьох компаній вступило в змову, а також використало особисті зв'язки й підкуп, а також тиск, для примусу начальників обласних департаментів освіти або інші службові особи, пов'язані з тендерами під кошти субвенції, необгрунтовано завищити вимоги згідно з асортиментом продукції компаній, що дало їм можливість нечесно виграти тендерів на суму понад 500 млн грн.

У свою чергу, Антимонопольний комітет України на цей час розглядає понад 30 скарг щодо торгів субвенцій, також припинена велика частина торгів. Однак "Бі-Про", "Діксі-Центр", "Еліз Лабс" вдається відкрутитися саме завдяки листам Осмоловського і підробленим документам, якими ті покривають багато порушень тендерної процедури", – сказано в розслідуванні.

Автор матеріалу закликає Національну поліцію звернути увагу і перевірити на предмет корупційної змови ті торги, які зараз припинені й розглядаються АМКУ.

Він зазначив, що логічно було б, щоб Національна поліція, як мінімум щодо торгів, які оскаржуються в АМКУ, проявила свою увагу і повідомила МОН України про порушення, оскільки вони вирішили розширити свої повноваження і допомогти МОН України розібратися в ситуації.

Нагадаємо, в серпні Міністерство освіти і науки України заявило, що залишки освітньої субвенції можуть бути використані на організацію дистанційного навчання.