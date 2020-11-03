За останніми офіційними даними, кількість людей, що загинули від рук терористів у австрійському Відні 2 листопада, зросла до трьох осіб. Крім того, ще щонайменше 15 людей зазнали поранень, зокрема співробітник поліції. Про свою причетність до нападів уже заявили джихадисти.

Про це розповів бургомістр Відня Міхаель Людвіг під час пресконференції. Також цю інформацію підтверджують у МВС Австрії, передає DW.

До теми Теракт у центрі Відня: все, що наразі відомо – відео 18+

Що відомо про жертв теракту у Відні

У лікарні померла поранена в результаті теракту жінка

Ще одного чоловіка розстріляли на вулицях Відня.

За даними правоохоронців, одного з імовірних злочинців розстріляли силовики.

Голова МВС Австрії Карл Нехаммер повідомив, що убитий терорист був прихильником "Ісламської держави". Ще один із імовірних нападників перебуває у бігах.

Додамо, що раніше ЗМІ писали про щонайменше 7 – 8 загиблих у результаті теракту у Відні.

Джихадисти заявили про причетність до нападів

Портал SITE Intelligence Group, що стежить за інформаційною активністю бойовиків, повідомив, що до нападів у Відні можуть бути причетними джихадисти. На переконання останніх, атаки стали "платою за участь Австрії" в очолюваній США коаліції з боротьбі з "Ісламською державою".

Зауважимо, що Австрія приєдналася до коаліції з боротьби з ІД у вересні 2014 року. Тоді канцлер Себастьян Курц заявив, що участь країни буде мати політичний, а не військовий характер. Тобто, Австрія, дотримуючись нейтралітету, буде переважно надавати гуманітарну допомогу релігійним меншинам, таким як християни та єзиди в Іраку і Сирії.

Як пояснював Курц, боротьба з ІД – це не релігійний конфлікт, а "боротьба з екстремістами, які переважно вбивають мусульман".

Зверніть увагу Люди не могли вибратися з центру: як Австрія пережила страшну ніч після теракту

Головне про теракт у Відні