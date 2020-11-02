Член Ради з питань свободи слова при президентові Тетяна Попова уникла розшуку за крадіжку 7 мільйлнів доларів. ЗМІ писали, що розшук Попової нібито скасували під тиском заступника голови Офісу Президента Тимошенка.

Попова, попри ряд фактів зловживань та порушень закону, продовжує ухилятись від повернення кредиту ПАТ "Райффайзен Банк Аваль", а підконтрольні її родині фірми у протизаконний спосіб виводять з-під іпотеки майно та оформляють фіктивне банкрутство підконтрольних їм компаній. Про це йдеться у статті "Букв" "Уроки спекуляції, або Як Тетяна Попова дивом уникла переслідування правоохоронцями".



Неповернення кредиту на суму понад 6 мільйонів доларів, взятого в ПАТ "Райффайзен Банк Аваль" підконтрольними родині Попової фірмами, починається з того, що у 2007 році ТОВ "Інкрістар" (наразі ліквідоване) уклало з банком кредитний договір на цю суму. У квітні того ж року ТОВ "Західбудінвест Компані Консалтинг" було укладено договір іпотеки, предметом якого була нежитлова будівля, розташована в Києві (більш відома як бізнес-центр "Інкрістар").



У вересні 2008 року Попова укладає договір поруки з ПАТ "Райффайзен Банк Аваль", виступаючи поручителем боржника, ТОВ "ЗКК", яке належить її сім’ї.



ТОВ "ЗКК" припинило сплачувати кредит одразу після укладення договору про переведення боргу з ТОВ "Інкрістар" на ТОВ "ЗКК" у 2008 році. В результаті цього утворилась заборгованість перед банком на суму близько 7 мільйонів доларів. Судових проваджень за участю ПАТ "Райффайзен Банк Аваль" та компаній, підконтрольних родині Попової (а також їй особисто), було щонайменше 4.



Поповій було заборонено виїжджати за межі України до повернення боргу перед ПАТ "Райффайзен Банк Аваль". Вона намагалася оскаржити цю заборону, мотивуючи тим, що потреба в поїздках за кордон начебто зумовлена її роботою та потребою в оздоровленні, розвитку та відпочинку дитини, однак отримала відмову.



Попри оголошення у розшук, правоохоронні органи зовсім не помічають появ Попової в телестудіях. Згодом ЗМІ писали, що розшук Попової нібито скасували під тиском заступника голови Офісу Президента Кирила Тимошенка.



Постанову про закриття кримінального провадження, згодом скасовану судом, у квітні 2020 року виніс прокурор Київської місцевої прокуратури № 6 Мазурик, якого уже в червні затримали при спробі отримання неправомірної вигоди у розмірі 100 тисяч доларів.



До того ж, попри висновки суду щодо відсутності підстав для закриття кримінального провадження, прокурором Київської місцевої прокуратури № 6 Байдюком 21 серпня 2020 року було повторно закрито справу щодо Попової.



Проте щодо Попової правоохоронні органи не лише уникають будь-яких дій, а й проводять обшуки в інтересах ще однієї підконтрольної сім’ї Попових компанії – ТОВ "Медіа Експерт Плюс".

Під час цього обшуку слідчі не лише порушили низку норм КПК України щодо порядку проведення слідчих дій, а й перешкоджали діяльності журналістів.