Законопроєкт Дмитра Разумкова поверне електронне декларування та криміналізацію через неправдиву інформацію так, як це було до рішення КСУ. Проте відповідний проєкт закону не вирішує 2 важливі питання.

Про це в ефірі 24 каналу розповів нардеп від фракції "Голос" Ярослав Железняк. Однак він зазначив, що в Україні надалі зможуть притягувати до відповідальності за неправдиве декларування.

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Згідно з інформацією Железняка, відповідний законопроєкт потрібен, адже є політико-правовим рішенням. Проте народний депутат зазначив, що законопроєкт:

не вирішує питання щодо того, як надалі буде працювати Конституційний Суд України;

Конституційний Суд України; не роз'яснює відокремлення контролю за деклараціями суддів та інших чиновників.

За словами нардепа, через підозри про зовнішній вплив на КСУ, є інший закон, який збільшує кворум або необхідну кількість голосів для прийняття рішень.

Гарантія закону щодо КСУ

Наразі немає кворуму, зокрема 4 суддів не приходять на засідання, розповів Ярослав Железняк. Для того, щоб мати гарантію законодавства, потрібно проголосувати за зміну складу КСУ, вважає він.

Також потрібно буде допрацювати зміни в антикорупційне законодавство. На жаль, питання щодо КСУ не вирішити одним законом,

– наголосив народний депутат.

Водночас він зазначив, що проєкт закону про повернення е-декларацій підписали понад 120 нардепів.

Законопроєкт Разумкова: коротко

Спікер парламенту Дмитро Разумков зареєстрував законопроєкт, в якому запропонував відновити права Національного агентства з питань запобігання корупції, які своїм рішення скасував Конституційний Суд.

У "Слузі народу" заявили, що проєкт закону можуть розглянути в Раді лише в комплексі з рішенням щодо КСУ.

Водночас експерти переконані, що законопроєкт Разумкова не вирішить конституційної кризи.



Скандальне рішення КСУ / Інфографіка 24 каналу