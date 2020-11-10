Чого не вирішує законопроєкт Разумкова: нардеп назвав 2 важливі питання
Законопроєкт Дмитра Разумкова поверне електронне декларування та криміналізацію через неправдиву інформацію так, як це було до рішення КСУ. Проте відповідний проєкт закону не вирішує 2 важливі питання.
Про це в ефірі 24 каналу розповів нардеп від фракції "Голос" Ярослав Железняк. Однак він зазначив, що в Україні надалі зможуть притягувати до відповідальності за неправдиве декларування.
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Згідно з інформацією Железняка, відповідний законопроєкт потрібен, адже є політико-правовим рішенням. Проте народний депутат зазначив, що законопроєкт:
- не вирішує питання щодо того, як надалі буде працювати Конституційний Суд України;
- не роз'яснює відокремлення контролю за деклараціями суддів та інших чиновників.
За словами нардепа, через підозри про зовнішній вплив на КСУ, є інший закон, який збільшує кворум або необхідну кількість голосів для прийняття рішень.
Гарантія закону щодо КСУ
Наразі немає кворуму, зокрема 4 суддів не приходять на засідання, розповів Ярослав Железняк. Для того, щоб мати гарантію законодавства, потрібно проголосувати за зміну складу КСУ, вважає він.
Також потрібно буде допрацювати зміни в антикорупційне законодавство. На жаль, питання щодо КСУ не вирішити одним законом,
– наголосив народний депутат.
Водночас він зазначив, що проєкт закону про повернення е-декларацій підписали понад 120 нардепів.
Законопроєкт Разумкова: коротко
- Спікер парламенту Дмитро Разумков зареєстрував законопроєкт, в якому запропонував відновити права Національного агентства з питань запобігання корупції, які своїм рішення скасував Конституційний Суд.
- У "Слузі народу" заявили, що проєкт закону можуть розглянути в Раді лише в комплексі з рішенням щодо КСУ.
- Водночас експерти переконані, що законопроєкт Разумкова не вирішить конституційної кризи.
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