Росія погодилася провести зустріч політичних радників лідерів "нормандського формату". Тож українська делегація у Тристоронній контактній групі вбачає повільне просування у взаємодії сторін.

Фактично справи йдуть за планом "А", а підстав для переходу до плану "Б" наразі немає. Про це у прямому ефірі 24 каналу повідомив Олексій Арестович, речник української делегації у ТКГ.

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За його словами, російська сторона у Тристоронній контактній групі хоче домогтися кількох речей. По-перше, аби Україна вступила у прямі перемовини з представниками ОРДЛО.

"По-друге, вони вважають, що Комплекс заходів щодо виконання Мінського протоколу, ухвалений 12 лютого 2015 року має обов'язковий міжнародний характер", – зауважив речник української делегації в ТКГ.

Ми ж кажемо, що ні. Адже це – політичні домовленості. А вони існують доти, поки є добра воля щодо виконання. Вони не мають міжнародного правового характеру,

– підкреслив Арестович.

Й пояснив, що у ТКГ обговорюють політичні домовленості та можливості їхнього переходу до міжнародних угод. Проте цей шлях – дуже довгий. І велику роль грає, зокрема, політична воля парламенту, українського народу, а також рішення президента.

"Щодо прямих перемовин з представниками ОРДЛО: ми кажемо – включайте їх офіційно указом президентом Росії у делегацію, тоді будемо спілкуватися. Але як кого – громадян України чи Росії? І так хоч і по міліметру, але просуваємося вперед", – зазначив Арестович.

Мовиться як про стратегічні питання – тому що є зустрічі політичних радників, так і про технічні – відкриття КПВВ, обмін полоненими тощо. Звісно, хотілося б, аби все відбувалося швидше. Щоб російська добра воля працювала більш визначено, наголосив він.

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