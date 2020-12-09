Завдяки розблокуванню переговорів у нормандському форматі Україні вдалося повернути додому приблизно 200 полонених. Окрім того, на Донбасі встановили найтриваліший за час війни режим тиші.

Режим тиші важко назвати бездоганним, однак він допоміг зберегти десятки життів. Про це заявив лідер партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко, повідомляє Інтерфакс-Україна.

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Ці понад чотири місяці затишшя є безпрецедентними: ще ніколи не було такої низької інтенсивності обстрілів, а головне - вдалося зберегти десятки життів українців,

– наголосив Корнієнко.

Що ще сказав Корнієнко

Під час режиму тиші були порушення та бойові втрати.

Нова влада суттєво змінила політики держави щодо Донбасу. Зокрема, президент Володимир Зеленський дбає не про поточні політичні вигоди, а про людей.

За цей час зробили багато для цивільного населення по обидві сторони лінії розмежування. Зокрема, відновили міст у Станиці Луганській через річку Сіверський Донець. Окрім того, на Луганщині облаштували новий КПВВ із санітарними зонами, пунктами надання адмінпослуг, медичними пунктами.

Українська сторона працює над визначенням нових пунктів розведення сил.

Влада не припиняє надавати соціальні послуги громадянам із тимчасово окупованих територій. Зокрема, абітурієнти отримали можливість вступати до українських вищих навчальних закладів за спрощеною процедурою.

Окрім того, завдяки досягненню команди Зеленського Україні вдалося врегулювати газові відносини з Росією. Цю перемогу Корнієнко описав так: "завдяки цьому наш бюджет отримав мільярди доларів, які "Газпром" виплатив України за рішенням Стокгольмського арбітражу. Також було підписано вигідний за час незалежності контракт на транзит газу".

Наразі Росія хоче зрозуміти, яку політику стосовно неї провадитиме новобраний президент США Джо Байден. Саме від політики Штатів залежатиме поведінка Росії у подальших переговорах.

Під час переговорів щодо Донбасу влада мусить зважати на спадщину, яку залишив Порошенко". Зокрема, це так звана формула Штайнмаєра.

Команда Зеленського прагне досягти тривалого миру на Донбасі, який "передбачає повну деокупацію, виведення найманців і російських військових, демілітаризацію та відновлення політичного процесу".

Встановленням режиму тиші команда Зеленського змогла дати сигнал українцям по обидві сторони лінії фронту: нам потрібен мир, і ми робимо все, щоб його досягти.

Наразі необхідно провести нову зустріч "нормандської четвірки". Команда Зеленського готова до неї ще до кінця 2020 року.

Що кажуть в Офісі Президента

Речниця президента Юлія Мендель назвала зустріч "нормандської четвірки" у Парижі 9 грудня 2019 року історичним днем.

"Пам’ятаю нервову напруженість, коли вони сідали за круглий стіл, кожну емоцію, рух, за яким спостерігали не лише ми, затамувавши подих, але й пів світу", – наголосила Мендель.



Про що домовилися учасники паризького саміту в грудні 2019 року / Інфографіка 24 каналу