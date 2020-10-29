У французькій Ніцці озброєний ножем чоловік напав на людей поблизу церкви. Є загиблі та поранені. Інцидент трапився вранці 29 жовтня.

Напад у Ніцці: деталі

Інцидент трапився поблизу базиліки Нотр-Дам приблизно о 9:00 за місцевим часом. Також є інформація, що напад стався всередині храму. Про це пише низка французьких ЗМІ, зокрема телеканал BFMTV.

Попередня гучна подія у Франції Чеченець обезголовив вчителя біля Парижа: реакція Росії

Відомо, що внаслідок нападу загинули 3 людини. Зокрема, жінці зловмисник перерізав горло, а чоловіка обезголовив. Також є багато поранених: їхню кількість не уточнюють.

Дивіться відео з місця нападу на людей у Ніцці

8h50 grand déploiement des forces de l'ordre à #NotreDame à #Nice. Des coups de feu entendus. pic.twitter.com/SiuOhAeRG8 — Ivan Blanco (@ivanblancovilar) October 29, 2020

Щодо самого нападника, то його поліція, за одними даними, затримала, за іншими – ліквідувала. BFMTV пише. що його поранили та він – зараз у лікарні. Мотиви чоловіка – невідомі.

За словами мера Ніцци Крістіана Естрозі, інцидент можна вважати терористичним актом. Крім того, міський голова закликав уникати місця нападу.

Des événements très graves se déroulent actuellement près de l’église Notre dame de Nice.



Soutien aux forces de sécurité.

Évitez le secteur ! pic.twitter.com/MUuxnNqsmM — Eric Ciotti (@ECiotti) October 29, 2020

Зараз територію біля церкви оточили правоохоронці. За кілька хвилин після повідомлення про напад очільник МВС Франції Джеральд Дарманін заявив про початок поліцейської операції. Крім того, у відомстві створили кризовий центр, і туди зараз напрвляються президент країни Еммануель Макрон і прем'єр Жан Кастекс.

Новина доповнюється