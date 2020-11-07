У Кривому Розі 7 листопада невідомий чоловік вбив ножем 2 людей та ще 5 поранив. Серед постраждалих – малолітня дитина.

Подія сталась приблизно о 5 годині ввечора. Про це повідомив заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький на своїй сторінці у фейсбук.

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Патрульні оперативно відреагували на подію та одразу почали обстежувати прилеглу територію в пошуках злочинця.

Менше ніж за 20 хвилин їм вдалось затримати чоловікам, який ймовірно причетний до злочину.



Затримання ймовірного нападника / Фото Патрульної поліції