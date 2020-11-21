Невідомий чоловік ввечері 21 листопада намагався увірватися у будівлю Харківської ОДА. Він розбив вікна вхідних дверей великим важким предметом.

Чоловік поводився неадекватно та весь час кричав "Аллах Акбар". Про це повідомляє телеграм-канал "ТРУХА. Харьков".

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За інформацією телеграм-каналу, невідомого затримали правоохоронців. Для того, щоб заспокоїти чоловіка знадобилося аж 6 поліцейських.

Очевидиці подій розповіли, що чоловік взяв велику залізну конструкцію та з її допомогою став розбивати вікна. Дівчата зауважили, що перед цим чоловік перебував у компанії молодих людей, тож, можливо, чоловік побився із ними об заклад.

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Зверніть увагу! 24 канал намагається з'ясувати усі обставини інциденту і доповнить цей матеріал, коли з'являться деталі.