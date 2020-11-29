Непересічний випадок трапився в Одесі. Тут патрульні зупинили чоловіка, який сів п'яним за кермо. Однак той почав поводитися доволі агресивно.

Докладніше про інцидент

Зупинили 34-річного зловмисника на вулиці Отамана Головатого. Відомо, що мовиться про жителя Тарутина (селище в Болградському районі Одещини). А керував він автомобілем BMW 316. Про це повідомляє місцеве видання "Думская".

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Але чоловік відмовлявся виходити з машини та показувати водійські права. Більше того, він почав кидатися на поліцейських і провокувати бійку.

У підсумку лейтенантові поліції неадекватний автомобіліст завдав травми плечового суглоба правої руки. А молодшого сержанта вкусив за руку в районі біцепса та вдарив у коліно.

Щоправда, правоохоронцям порушника все ж вдалося затримати. Опісля його доправили на медогляд задля перевірку стану сп'яніння.

Що тепер чекає на чоловіка

За фактом інциденту поліція відкрила кримінальне провадження. Мовиться про статтю Кримінального кодексу щодо опору працівникові правоохоронного органу.

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Якщо вину зловмисника доведуть, йому може загрожувати:

або штраф від 100 до 200 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (1700 – 3400 гривень);

або арешт терміном від трьох до 6 місяців,

або обмеженням волі на строк до 4 років,