Журналісти з’ясували, що чоловік судді Конституційного суду Ірини Завгородньої нещодавно купив 3-кімнатну квартиру у Києві. Її приблизна вартість – 13 мільйонів гривень. Однак у його декларації зазначена лише пенсія з РФ та доходи від продажу квартири та автівки.

Чоловік судді КСУ купив дорогу квартиру у столиці

Про значні матеріальні витрати сім’ї судді Конституційного суду, які зовсім не відповідають доходам, пишуть журналісти Bihus.Info.

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Чоловік судді КСУ Ірини Завгородньої купив у липні 2020 року 3-кімнатну квартиру площею 124 квадратних метри у комплексі "Новопечерські липки".

Журналісти пишуть, що приблизна її вартість – майже 13 мільйонів гривень. Квартири схожої площі з ремонтом коштують щонайменше 14 мільйонів гривень.

У 2018 році Сергій Завгородній також купував квартиру в "Новопечерських липках" в сусідньому будинку комплексу. Тоді 54 квадратних метри начебто обійшлися йому у 1,3 мільйона гривень. Хоча тепер ціни на аналогічні помешкання в цьому ж будинку починаються з майже 4 мільйонів гривень.



Чоловік судді купив дорогу квартиру / Фото "Української правди"

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Які доходи сім’ї задекларувала його дружина-суддя

Відповідно до декларації дружини за 2019 рік, Завгородній отримав

75 тисяч гривень пенсії від Пенсійного фонду в Москв і (він – громадянин Росії);

і (він – громадянин Росії); 1,8 мільйона гривень від продажу меншої квартири;

700 тисяч гривень від продажу автомобіля. Його він одразу ж оновив, купивши новий BMW X4 за 1,6 мільйона гривень.

Які доходи у самої судді

якщо вірити останній е-декларації Завгородньої, її зарплата у 2019 році становила понад 4 мільйони гривень.

ще майже 3 мільйони Завгородній начебто подарувала її 81-річна мати Марія Романчак.

готівкою суддя тримає 120 тисяч доларів і 2,8 мільйона гривень.



Задекларовані доходи чоловіка Завгородньої / Фото "Української правди"

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