Двох жителів Харківської області, зокрема й неповнолітню, підозрюють у підриві банкоматів та викраденні грошей у різних областях України. Спіймали на гарячому зловмисників в Охтирці, що на Сумщині.

Міжрегіональну групу, до складу якої входили двоє людей, підозрюють у махінаціях з банкоматами. Про це повідомляє пресслужба Нацполіції.

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Впродовж 2020 року вони підривали банкомати в різних областях України та викрадали касети з грошима,

– йдеться у повідомленні.

Один із таких злочинів зловмисники вчинили на Полтавщині.

Деталі крадіжки в Полтавській області

Начальник поліції Полтавщини Іван Вигівський повідомив, що 14 серпня в Гадячі невідомі підірвали банкомат, проникли всередину приміщення та викрали чотири контейнери з грошима. Загальна сума – 322 тисячі гривень.

Де затримали зловмисників та що про них відомо

Вранці 10 жовтня затримали зловмисників на гарячому – під час спроби вчинення чергового злочину в Охтирці на Сумщині.

Затриманими виявилися 31-річний чоловік та 17-річна дівчина. Обоє – жителі Харківщини.

До слова, чоловіка раніше вже притягували до кримінальної відповідальності за вчинення розбійного нападу.

Наразі слідчі поліції Полтавщини встановили причетність фігурантів до вчинення щонайменше п’яти злочинів на територіях Полтавської, Сумської, Харківської та Чернігівської областей. Розслідуються кримінальні провадження за фактами крадіжок та умисного знищення або пошкодження майна.

Тривають слідчі дії. Зловмисникам загрожує до 10-ти років позбавлення волі.

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