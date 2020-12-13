Заліз на крило літака перед вильотом: у Лас-Вегасі зафільмували курйозний випадок
На територію міжнародного аеропорту Лас-Вегаса таємно вдерся чоловік (ймовірно пакистанець). Він заліз на крило літака просто перед вильотом.
На щастя, його помітив пілот. Про інцидент пише на сайті NBC News.
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Що сталося
Як інцидент стався з літаком авіакомпанії Alaska Airlines. Він готувався до вильоту в Портленд, що у штаті Орегон. Пілот помітив чоловіка, який впевнено наближався до літака. Одразу ж повідомив про це операторам диспетчерської.
За цей час, чоловік скинув взуття і намагався видертися на літак. Після кількох невдалих спроб він впав. Тоді чоловіка затримала поліція.
Дивіться відео: чоловік видерся на крило літака
Які мотиви
Про мотиви не повідомляють. Втім, подейкують, що він програв значну суму грошей у Лас-Вегасі, що могло стати причиною такого вчинку.
Представники аеропорту повідомили, що чоловіка доставили до медзакладу, щоб перевірити, чи немає у нього психічних розладів.
Після інциденту літак пройшов повну перевірку. На щастя, ніхто не постраждав.
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