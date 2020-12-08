У Тайвані мігранта з Філіппін оштрафували за порушення карантину. Чоловік вийшов з номера готелю в коридор і потрапив на камери спостереження. Це тривало лише 8 секунд, але він отримав покарання у вигляді 3500 доларів штрафу.

Вражає, але порушник карантину навіть не вийшов на вулицю, а лише постояв у коридорі. Про це інформує CNN.

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Відомо, що робітник не так давно прибув на Тайвань і мав провести 2 тижні в номері одного з 56 "карантинних готелів", які призначені для ізоляції іноземців.

Він на 8 секунд вийшов з номера готелю в коридор і потрапив на камери спостереження. Тільки-но співробітники готелю побачили, що він покинув номер, то відразу повідомили про це в Департамент охорони здоров'я Тайваню.

Тепер чоловік має сплатити штраф у розмірі 100 тисяч тайванських доларів, а це 3500 доларів США.

Як це прокоментували у Департаменті охорони здоров'я

Попри те, що чоловік не вийшов на вулицю, у Департаменті охорони здоров'я підкреслили, що це не звільняє його від відповідальності. Також у відомстві наголосили, що нікому не дозволено порушувати карантин, навіть на кілька секунд.