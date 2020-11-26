Інтернет-видання "Телекритика" закривається з 27 листопада 2020 року. Зробити це "1+1 медіа" вирішило через збитки, спричинені пандемією коронавірусу. Видання працювало з 2001 року.

У "Телекритиці" сьогодні, 26 листопада, останній робочий день. Про це повідомляє "Детектор медіа".

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Що відомо про закриття онлайн-видання

Гендиректор "1+1 медіа" Ярослав Пахальчук заявив, що вони зосередяться лише проєктах, що мають високий потенціал вийти на самоокупність та стати прибутковими. Саме туди вкладатимуться гроші. На жаль, "Телекритика" через об'єктивні причини не змогла увійти до цього списку.

З огляду на збитки, завдані світовою коронакризою, що боляче вдарила і по ринку медіа, група "1+1 медіа" прийняла рішення припинити подальшу підтримку видання та зосередитися на розвитку ключових проєктів,

– мовиться у повідомленні "1+1 медіа".

Коротко про "Телекритику"