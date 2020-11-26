Останній робочий день: "1+1 медіа" закриває "Телекритику" – причина
Інтернет-видання "Телекритика" закривається з 27 листопада 2020 року. Зробити це "1+1 медіа" вирішило через збитки, спричинені пандемією коронавірусу. Видання працювало з 2001 року.
У "Телекритиці" сьогодні, 26 листопада, останній робочий день. Про це повідомляє "Детектор медіа".
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Що відомо про закриття онлайн-видання
Гендиректор "1+1 медіа" Ярослав Пахальчук заявив, що вони зосередяться лише проєктах, що мають високий потенціал вийти на самоокупність та стати прибутковими. Саме туди вкладатимуться гроші. На жаль, "Телекритика" через об'єктивні причини не змогла увійти до цього списку.
З огляду на збитки, завдані світовою коронакризою, що боляче вдарила і по ринку медіа, група "1+1 медіа" прийняла рішення припинити подальшу підтримку видання та зосередитися на розвитку ключових проєктів,
– мовиться у повідомленні "1+1 медіа".
Коротко про "Телекритику"
- Онлайн-видання заснували у 2001 році на чолі з Наталією Лигачовою.
- У 2004 році була створена громадська організація "Телекритика", що підтримувалася західними донорами.
- У 2006 році онлайн-видання увійшло до холдингу "Главред медіа", яке з 2010 року стало частиною "1+1 медіа".
- Команда Лигачової покинула проєкт "Телекритики" у 2015 році і відкрила власний – "Детектор медіа".
- У травні 2016 року громадська організація "Телекритика" змінила назву на "Детектор медіа".
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