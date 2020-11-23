Чому автоматичне відслідковування хворих на COVID-19 досі не запровадили в Україні
Країни, які успішно побороли або боряться з коронавірусом, передусім відслідковують хворих і контактних осіб, а також стежать за їхньою ізоляцією. Натомість жодні інші методи задля боротьби з COVID-19, вони не застосовували. Не запроваджували і локдаун. Що у цьому напрямку робить Україна – пояснив очільник МОЗ Максим Степанов.
Заява Степанова щодо автоматичного відслідковування хворих
За словами очільника МОЗ, такий досвід був передусім у азійських країн. Мовиться, зокрема, про Китай, Сінгапур і Південну Корея. Вони відслідковували хворих на COVID-19 і контактних осіб також із допомогою цифрових технологій. Про це Степанов заявив у ефірі програми "Свобода слова".
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Ці країни мають інше законодавство. Щодо України, то зараз Міністерство цифрової трансформації розробляє з нашою участю механізми відслідковування та відправки інфікованих і контактних людей на самоізоляцію. Але я думаю, що це потребуватиме відповідних змін до нашого законодавства, і достатньо суттєвих, – наголосив міністр.
Він додав, що МОЗ готуватиме, подаватиме та обговорюватиме з суспільством ці зміни.
Як пояснив Степанов, зміни до законодавства є необхідними, оскільки:
- має бути доступ до персональних даних;
- останнє потрібно, щоб це відбувалося в автоматичному режимі;
- це має бути тільки в автоматичному режимі, оскільки теоритечно не вистачить епідеміологів, які когось будуть обдзвонювати.
Як загалом відбуватиметься увесь процес
- Людина захворіла на коронавірус.
- Вона умовно мала приблизно 50 людей контактних.
- Кожному із них має прийти СМС.
- Опісля всі повинні відразу піти на самоізоляцію.
- Має бути і відповідне покарання, якщо хтось не піде на самоізоляцію.
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