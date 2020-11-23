Країни, які успішно побороли або боряться з коронавірусом, передусім відслідковують хворих і контактних осіб, а також стежать за їхньою ізоляцією. Натомість жодні інші методи задля боротьби з COVID-19, вони не застосовували. Не запроваджували і локдаун. Що у цьому напрямку робить Україна – пояснив очільник МОЗ Максим Степанов.

Заява Степанова щодо автоматичного відслідковування хворих

За словами очільника МОЗ, такий досвід був передусім у азійських країн. Мовиться, зокрема, про Китай, Сінгапур і Південну Корея. Вони відслідковували хворих на COVID-19 і контактних осіб також із допомогою цифрових технологій. Про це Степанов заявив у ефірі програми "Свобода слова".

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Ці країни мають інше законодавство. Щодо України, то зараз Міністерство цифрової трансформації розробляє з нашою участю механізми відслідковування та відправки інфікованих і контактних людей на самоізоляцію. Але я думаю, що це потребуватиме відповідних змін до нашого законодавства, і достатньо суттєвих, – наголосив міністр.

Він додав, що МОЗ готуватиме, подаватиме та обговорюватиме з суспільством ці зміни.

Як пояснив Степанов, зміни до законодавства є необхідними, оскільки:

має бути доступ до персональних даних;

останнє потрібно, щоб це відбувалося в автоматичному режимі;

це має бути тільки в автоматичному режимі, оскільки теоритечно не вистачить епідеміологів, які когось будуть обдзвонювати.

Як загалом відбуватиметься увесь процес

Людина захворіла на коронавірус.

Вона умовно мала приблизно 50 людей контактних.

Кожному із них має прийти СМС.

Опісля всі повинні відразу піти на самоізоляцію.

Має бути і відповідне покарання, якщо хтось не піде на самоізоляцію.

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