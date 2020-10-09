Спільна угода Великої Британії та України про політичну співпрацю, вільну торгівлю та стратегічне партнерство – є дуже важливою. Однак британські фінансові кола дуже довго обдумують, перш ніж інвестувати в Україну. Річ у тім, що є 2 вагомі причини, які заставляють їх зупинитись.

Як ствердив інвестиційний банкір Сергій Фурса в ефірі 24 каналу, Україна, можливо, і є привабливою для Британії, однак її зупиняє ситуація в Україні.

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За словами Фурси, британські інвестори бачать 2 головні проблеми:

відсутність верховенства права;

свавілля українських силовиків.

Інвестор з Нігерії, до прикладу, міг би якось домовлятися, бо для нього ця ситуація є нормальною – у них в країні так само відбувається. Однак британські інвестори не можуть іти на корупцію, для них це неприйнятно,

– пояснив інвестиційний банкір.

Як ствердив Фурса, ще один момент, який дуже тривожить інвесторів – відсутність співпраці з МВФ, замороження проєктів. "Зеленський зустрічався з фондами, які купують українські облігації, і переважно цих людей хвилює саме ситуація з МВФ", – зауважив Фурса.

Довідка. Президент України Володимир Зеленський разом зі своєю дружиною Оленою прибули у Лондон 7 жовтня 2020 року з дводенним офіційним візитом. Вже 8 жовтня Зеленський та Джонсон підписали спільну угоду про політичну співпрацю та вільну торгівлю. Детальніше про домовленості країн читайте у матеріалі 24 каналу.

Чи привабливий українському бізнесу ринок Британії

Фурса зазначив, що Британія – високотехнологічна країна, тому вона має бути цікавою для бізнесу. "Це можливість для бізнесу, але як це використовуватимуть – побачимо", – наголосив банкір.

► Які українські товари чекають у Британії

Фурса запевнив, що для Великої Британії дуже цікавими є українські продукти. "Є чудові приклади, коли українську полуницю і суниця активно продають у Британії. Продовольча безпека дуже важлива для Британії. До прикладу, у 2018 році була кумедна ситуація – в них закінчилась курятина. Є мережа, яка продає фаст-фуб з курятини (KFC – 24 канал) , вони вимушені були зупинити роботу", – розповів Фурса.