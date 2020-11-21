У кіберполіції розповіли, що чоловік Ірини Венедіктової Денис Колесник звільнився та поновився на посаді упродовж 10 днів абсолютно законно. При цьому він отримав допомогу у розмірі 774 тисячі гривень.

Деталі інциденту

Колесник звільнився з Нацполіції 30 вересня. Про це повідомляє "Радіо Свобода".

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Причиною стало те, що посаду, яку обіймав Колесник, перевели у категорію держслужбовців. Метою було наблизити підрозділи кіберполіції до громадськості. Щоб реалізувати задум, посаду скоротили та оголосили на неї конкурс.

Невдовзі після звільнення чоловік Венедіктової подав заяву для участі у конкурсі. Однак перед тим він мусив здати у департаменті кіберполіції службову документацію, спеціальні засоби, зброю тощо. Саме тому Колесник приїжджав на колишнє місце роботи.

Окрім того, йому довелося ще раз прибути до департаменту на конкурсну співбесіду. Усього заявку для участі у конкурсі подали 11 кандидатів, однак лише 4 з них запросили на співбесіду.

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Переможцем конкурсу став Колесник.

Однак у поліції не розповіли, чому чоловік Венедіктової при звільненні отримав чималі гроші.

Які виплати отримав Колесник

608 тисяч гривень – разова допомога при звільненні;

103 тисячі гривень – виплати і компенсації за невикористані відпустки й премії;

60 тисяч гривень – на оздоровлення та розв'язання побутових проблем.

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