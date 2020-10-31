Європейські та американські партнери відчувають свою відповідальність за створену в Україні антикорупційну інфраструктуру. А у руках Конституційного Суду перебуває можливість знищити напрацювання попередніх років.

Свого часу партнери України з ЄС та США фінансували створення і Вищого антикорупційного суду, і НАЗК, і НАБУ. Тому вони відчувають свою відповідальність, заявив в інтерв’ю "НВ" міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

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І для них вона (відповідальність – 24 канал) є суперпринциповою. Безумовно, ніщо не є ідеальним, і ця антикорупційна інфраструктура також має бути вдосконалена,

– зазначив Кулеба.

На його думку, українське суспільство усвідомлює це питання. Але Конституційний Суд зруйнував цю інфраструктуру.

"А якщо згадати, що на розгляді КСУ є подання конституційності Антикорупційного суду, то, по суті, в руках Конституційного Суду є можливість просто демонтувати всю антикорупційну інфраструктуру в державі", – додав міністр.

Кулеба наголосив, що такий розвиток подій є неприпустимим.

Глава МЗС також розповів, що відомство активно комунікувало з партнерами після скандального рішення КСУ. Світ побачив рішучу налаштованість президента Володимира Зеленського та уряду не лише словом, але і ділом долати наслідки цього рішення. Тому, наприклад, питання скасування безвізу в Європі не розглядають.

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