Україна не може силою повернути тимчасово окуповані території Донбасу. Якщо там розпочати активні бойові дії, то буде чимало жертв серед цивільного населення. Крім того, нашу державу зможуть звинуватити у порушенні міжнародного гуманітарного права.

Що сказав Хомчак

Військове розв'язання питання на Донбасі не можливе з багатьох причин. Про це в інтерв'ю АрміяInform заявив головнокомандувач Збройних сил Руслан Хомчак.

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У цьому контексті ще раз хочу висловити не лише свою думку, а й обґрунтовану позицію Генштабу, експертів: суто військового вирішення питання на Донбасі немає,

– підкреслив військовий.

Чому Україна не може повернути Донбас силою

Якщо ЗСУ почнуть військовий наступ на Донбасі, то світ звинуватить нашу державу у порушенні міжнародного гуманітарного права в частині ведення воєнних дій на території густозаселених районів.

Крім того, можливі великі втрати і серед мирних жителів, і серед українських військових.

Будуть серйозні втрати серед військових. Їх обраховуватимуть три – чотиризначними цифрами за просування углиб окупованих територій. Ми готові до цього?

– зауважив Хомчак.

Він також додав, що Росія має значно більше ресурсів, аніж Україна.

За словами Хомчака, українські військові мають бути готовими до будь-якого розвитку подій. Зокрема ЗСУ повинні вміти не лише ефективно тримати оборону, а й уміло вести наступальні дії.



Карта окупованих територій Донбасу / Інфогрфака 24 каналу