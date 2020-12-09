Чому Донбас не можна повернути силою: відповідь Хомчака
Україна не може силою повернути тимчасово окуповані території Донбасу. Якщо там розпочати активні бойові дії, то буде чимало жертв серед цивільного населення. Крім того, нашу державу зможуть звинуватити у порушенні міжнародного гуманітарного права.
Що сказав Хомчак
Військове розв'язання питання на Донбасі не можливе з багатьох причин. Про це в інтерв'ю АрміяInform заявив головнокомандувач Збройних сил Руслан Хомчак.
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У цьому контексті ще раз хочу висловити не лише свою думку, а й обґрунтовану позицію Генштабу, експертів: суто військового вирішення питання на Донбасі немає,
– підкреслив військовий.
Чому Україна не може повернути Донбас силою
Якщо ЗСУ почнуть військовий наступ на Донбасі, то світ звинуватить нашу державу у порушенні міжнародного гуманітарного права в частині ведення воєнних дій на території густозаселених районів.
Крім того, можливі великі втрати і серед мирних жителів, і серед українських військових.
Будуть серйозні втрати серед військових. Їх обраховуватимуть три – чотиризначними цифрами за просування углиб окупованих територій. Ми готові до цього?
– зауважив Хомчак.
Він також додав, що Росія має значно більше ресурсів, аніж Україна.
За словами Хомчака, українські військові мають бути готовими до будь-якого розвитку подій. Зокрема ЗСУ повинні вміти не лише ефективно тримати оборону, а й уміло вести наступальні дії.
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