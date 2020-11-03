Президент України Володимир Зеленський прокоментував можливість розпуску Окружного адмінсуду Києва. Він наголосив, що передовсім слід запустити Вищу кваліфікіційну комісію, яка й має обирати суддів.

Саму ідею перезавантаження складу Окружного адміністративного суду Володимир Зеленський підтримує. Про це він заявив в ефірі проєкту "Свобода слова", повідомляє 24 канал.

До слова "Слуги народу" поки не ухвалили спільного рішення щодо розпуску КСУ

Ми говорили з фахівцями – якщо зараз "прибрати" склад ОАСКу чи повністю нівелювати їхню роботу, ми будемо мати проблеми з тим, що ВККС не запущена. Вона повинна обирати суддів,

– зазначив президент.

Відтак він висловив переконання, що передовсім потрібно розібратися з суддівською кваліфікаційною комісією, а вже тоді говорити про Окружний адміністративний суд Києва.

Володимир Зеленський також розповів, що наразі сформована комісія при Офісі президента, і влада чекає напрацювання, щоб закінчити судову реформу ще за каденції чинного президента.