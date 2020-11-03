Спершу слід розібратися з ВККС: Зеленський прокоментував розпуск ОАСК
Президент України Володимир Зеленський прокоментував можливість розпуску Окружного адмінсуду Києва. Він наголосив, що передовсім слід запустити Вищу кваліфікіційну комісію, яка й має обирати суддів.
Саму ідею перезавантаження складу Окружного адміністративного суду Володимир Зеленський підтримує. Про це він заявив в ефірі проєкту "Свобода слова", повідомляє 24 канал.
До слова "Слуги народу" поки не ухвалили спільного рішення щодо розпуску КСУ
Ми говорили з фахівцями – якщо зараз "прибрати" склад ОАСКу чи повністю нівелювати їхню роботу, ми будемо мати проблеми з тим, що ВККС не запущена. Вона повинна обирати суддів,
– зазначив президент.
Відтак він висловив переконання, що передовсім потрібно розібратися з суддівською кваліфікаційною комісією, а вже тоді говорити про Окружний адміністративний суд Києва.
Володимир Зеленський також розповів, що наразі сформована комісія при Офісі президента, і влада чекає напрацювання, щоб закінчити судову реформу ще за каденції чинного президента.
У чому проблема з ОАСК?
Усе почалося з конфлікту суду й правоохоронних органів. НАБУ заявляло, що очільник ОАСК Павло Вовк і його підопічні готують державний переворот.
Детективи Антикорупційного бюро розпочали розслідування щодо зловживань владою з боку суддів Окружного адмінсуду Києва.
У відповідь суд схвалив рішення, яким дав вказівку відсторонити директора НАБУ Артема Ситника. Разом з тим проти нього мають порушити кримінальну справу.
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