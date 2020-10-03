Чому Фокіна вирішили призначити в ТКГ: заява Єрмака
Керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак заявив, що рішення про запрошення в ТКГ першого прем’єра Вітольда Фокіна було колективним. Щоправда, якби він до цього відзначався скандальними заявами, його ніхто не запрошував би.
Єрмак прокоментував призначення Фокіна
Як зауважив очільник ОПУ в ефірі одного з українських телеканалів, рішення про призначення Фокіна ухвалювали з огляду на його політичний досвід. Про це повідомляє 24 канал.
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"Рішення про запрошення ухвалювали з огляду на те, що Фокін народився на Донбасі, пройшов дуже довгий шлях і є дуже відомим на Донбасі. Плюс він має великий політичний досвід. Тобто було бажання, щоб така людина з таким досвідом та мудрістю додалася в ТКГ", – зауважив Єрмак.
Водночас він додав, якби Фокін робив подібні заяви щодо Донбасу раніше, то його б не запрошували до ТКГ.
"Якщо ця позиція стає публічною, то цьому слід надати оцінку, і її було надано", – підкреслив очільник президентського офісу.
Додамо, що Фокін був першим заступником голови української делегації у Тристоронній контактній групі щодо Донбасу.
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Що заявляв Фокін про Донбас
- Він, зокрема, пропонував оголосити повну амністію для усіх бойовиків, які воювали на Донбасі. Навіть попри те, що серед них є ті, хто катували та вбивали українських військових та мирних людей.
- Фокін також наголошував, що після амністії необхідно провести вибори й надати Донбасу особливий статус.
- Фактично врегулювання ситуації він бачить у тому, щоб виконати усі умови російських окупантів.
- На ці заяви Фокіна відреагували в Офісі Президента. Там наголосили, що слова політика не відображають офіційної позиції держави.
- Коли на Фокіна обвалився шквал критики через його заяви, він прокоментував це так: "Якщо прихильники війни бісяться, значить, мої слова потрапили туди, куди треба. Нам треба принести в Україну мир, що ми й збираємося робити".
- 30 вересня президент Володимир Зеленський підписав указ про звільнення Фокіна з ТКГ. В ОПУ кажуть, що вищезазначені заяви власне й стали причиною звільнення.