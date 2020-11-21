Формула Штайнмаєра, найімовірніше, не встигнуть включити до закону про особливий статус Донбасу. Річ у тім, що відповідний проєкт закону ще не є готовим. Більше того. Росія всіляко уникає обговорення обговорювати пропозицій України щодо формули Штайнмаєра.

Чому формулу Штайнмаєра не включать до закону про Донбас

Як зауважив радник української делегації в Тристоронній контактній групі Олексій Арестович, формулу Штайнмаєра передусім слід обговорити у політичній підгрупі ТКГ. А її робота відновилася лише щойно, оскільки навесні її заблокувала Росія. Про це повідомляє ТСН.

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"Ми пропонуємо на політичній підгрупі хоча б "План спільних кроків" обговорити. До того ж ми можемо розробити лише пропозиції, а ухвалювати закон буде Верховна Рада", – підкреслив Арестович.

Він також уточнив, як формулу можуть закріпити в законі.

Ми можемо внести формулу Штайнмаєра в закон, але в такому форматі, як ми з вами проговорили: з кордоном, виведенням збройних формувань і іноземних військ, і тільки потім виборами тощо. Щоб наші інтереси було забезпечено,

– зазначив радник делегації України в ТКГ.

За його словами, в такому разі сторони виконують паризькі домовленості й гарантують:

безпеку та розведення сил і засобів,

виведення і роззброєння іноземних військ і незаконних збройних формувань на території Донецької і Луганської областей України.

Водночас він підкреслив, що російська сторона не готова йти на компроміс.

"Швидше за все ми закон про статус Донбасу пролонгуємо, але без включеної формули Штайнмаєра. Тому що Росія не хоче її обговорювати", – констатував Арестович.

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Коротко про формулу Штайнмаєра

Її запропонував колишній міністр закордонних справ Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр. За його словами, завдяки їй вдасться досягти миру на сході України.

Що вона передбачає

Верховна Рада має ухвалити новий закон про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей.

Закон набирає чинності в день голосування на дочасних місцевих виборах на окупованих територіях, а також після публікації звіту ОБСЄ, що вибори пройшли відповідно до їхніх та міжнародних стандартів.

За словами українського президента Володимира Зеленського, вибори можуть відбутися за умови, якщо російські війська виведуть з української території. А захоплену ділянку українсько-російського кордону має бути передано під контроль України. В іншому разі виборів на окупованому Донбасі не буде.

У вересні представник України в політичній підгрупі ТКГ народний депутат Андрій Костін розповідав, що невдовзі окремі статті закону про особливий статус Донбасу мають змінити. Водночас до нього включать формулу Штайнмаєра.