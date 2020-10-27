Назва COVID-фонд виникла помилково, – Укравтодор
В Укравтодорі назвали помилковою назву спецфонду COVID-фонд. Це пояснили тим, що гроші там були виділені не лише на боротьбу з епідемією.
Так, очільник відомства Олександр Кубраков запевнив, що спершу було заплановано виділення коштів на дороги, а потім з'явився спецфонд. Про це Кубраков розповів "Бабелю".
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За його словами, у грудні 2019 року проводили секвестр бюджету й планували виділити кошти в окремий фонд, який згодом назвали COVID-фондом. Тоді планувалось, що 35 мільярдів отримають з коштів, які "Газпром" у вигляді штрафів виплатив "Нафтогазу".
Насправді "Нафтогаз" перерахував 27 – 28 мільярдів до бюджету України, їх помістили в фонд, звідки нам сумарно видали 35 мільярдів. Я думаю, це наш комунікаційний промах, що спецфонд сформувався як COVID-фонд,
– пояснив Кубраков.
Фонд для боротьби з коронавірусом і скандали навколо нього: коротко
- У квітні Верховна Рада створила Фонд для боротьби з коронавірусом за ініціативою президента Зеленського.
- За гроші, що надійшли до нього, планувалося забезпечити лікарні усім необхідним і компенсувати економічні втрати через карантин: допомогти безробітним та малозабезпеченим.
- Загалом у Фонд для боротьби з коронавірусом заклали майже 66 мільярдів гривень.
- Станом на 20 жовтня 2020 року у COVID-фонді залишилося 34 мільярди гривень. Велика частка грошей пішла на дороги в рамках урядового проєкту "Велике будівництво", ще 1,3 мільярда виділяли на організацію виборів.
- Через те, що гроші з коронавірусного фонду йдуть на дороги, президента та його команду неодноразово критикували політичні опоненти.