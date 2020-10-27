В Укравтодорі назвали помилковою назву спецфонду COVID-фонд. Це пояснили тим, що гроші там були виділені не лише на боротьбу з епідемією.

Так, очільник відомства Олександр Кубраков запевнив, що спершу було заплановано виділення коштів на дороги, а потім з'явився спецфонд. Про це Кубраков розповів "Бабелю".

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За його словами, у грудні 2019 року проводили секвестр бюджету й планували виділити кошти в окремий фонд, який згодом назвали COVID-фондом. Тоді планувалось, що 35 мільярдів отримають з коштів, які "Газпром" у вигляді штрафів виплатив "Нафтогазу".

Насправді "Нафтогаз" перерахував 27 – 28 мільярдів до бюджету України, їх помістили в фонд, звідки нам сумарно видали 35 мільярдів. Я думаю, це наш комунікаційний промах, що спецфонд сформувався як COVID-фонд,

– пояснив Кубраков.

Фонд для боротьби з коронавірусом і скандали навколо нього: коротко