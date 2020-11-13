Місцеві вибори в Україні змогли по-справжньому здивувати. Наприклад, вбивці та зрадники стали депутатами чи головами ОТГ в різних куточках України. Але перелік виборчих сюрпризів на цьому не скінчився.

Депутатом Закарпатської обласної ради від ОПЗЖ обрали Владислава Каськіва. Про те, як ще вчора ховався у панамських джунглях, а сьогодні став депутатом на Закарпатті – читайте у блозі "Право на правду" на 24 каналі.

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Фігурант гучних корупційних скандалів

Владислав Каськів – фігурант гучних корупційних скандалів. Він відомий звивистою політичною долею і не менш звивистою географією своїх переховувань від слідства. Також він – один з лідерів Помаранчевої революції та засновник майданівської партії "Пора", сьогодні став депутатом від медведчуківської політичної сили. Кримінальна історія у його випадку, куди цікавіша за політичну.

Після того, як помаранчеві, разом з Ющенком у 2010 році втратили владу, Владислав Каськів швидко перебіг в табір свого опонента і переможця тодішніх виборів – Віктора Януковича. Від нього він милостиво отримав посаду керівника Державного агентства з інвестицій та національних проєктів.



Владислав Каськів / Фото Liga.net

Прикриття корупційної машини

Колосальну корупційну машину Янукович тоді хотів прикрити від сторонніх очей якоюсь ширмою, яка б імітувала бурхливу діяльність і начебто залучала іноземних інвесторів в Україну.

Особа Каськіва – на той час представника проєвропейського крила в українській політиці – на цю роль підходила непогано. Держнацпроєкт на чолі з ним мав показати Заходу, що Україна і за президента Януковича начебто рухається шляхом реформ і відкриття економіки.

Відомство як бутафорія

Не зрозуміло, яким чином, в одній країні міг би ужитися інвестор з Силіконової долини та Юра Єнакієвський. Це нікому не було цікаво, бо відомство Каськіва від самого початку задумувалося просто як бутафорія. Через яку, втім прокачувалися чималі гроші на так звані національні проєкти. Це були гроші, які майже тотально розкрали під акомпанемент гучної владної пропаганди про небувалі інвестиційні успіхи України епохи Януковича

Корупційна машина Януковича

Все, про що рапортував Каськів як про небувалі та проривні національні проєкти, обернулося пшиком, корупційними розпилами, а інколи – і міжнародними скандалами. Національний проєкт "Олімпійська надія" – проведення зимової Олімпіади на Закарпатті, так нічим і не закінчився. Точніше закінчився тим, що оточення Каськіва прибрало до рук ласі шматки землі у Карпатах.

Національний проєкт "Повітряний експрес" – будівництво електрички з Києва до аеропорту "Бориспіль" так і не перейшов власне до стадії будівництва. Натомість в невідомому напрямку зникли майже 250 мільйонів гривень (ще за старим курсом), які потім виплили на кіпрських офшорах того ж самого оточення Каськіва.



Владислав Каськів та Віктор Янукович / Колаж 24 каналу

Але найбільшою ганьбою стала історія з так званим лижним інструктором. Коли відомство Каськіва заявило про нечуваний успіх на інвестиційному фронті, а саме – укладення угоди з іспанським енергетичним гігантом – компанією "Газ Натурал Феноза" про будівництво терміналу з приймання скрапленого газу на березі Чорного моря.

Угода з іспанцями

Підписання угоди з іспанцями було обставлено з пафосом і урочистостями, з боку України були присутні – прем'єр-міністр Азаров та міністр енергетики Бойко. Угоду під телекамерами підписував особисто Каськів з людиною, яку заявили як представника іспанського енергетичного концерну.

Втім в той же день іспанці на весь світ оголосили, що до цієї угоди ніякого стосунку не мають, і нікого зі своїх представників на підписання у Київ не направляли.

Загадковий іноземець

А ретельніше придивившись, журналісти впізнали у цьому загадковому іспанці, який ставив свій підпис на церемонії – інструктора з катання на лижах, який працював в Карпатах, і був давнім знайомим самого Каськіва.

Згодом режим Януковича, посипався так, як посипалися всі національні проєкти, обіцяні цим колишнім лідером "Пори". І після Майдану Янукович та Каськів втекли в різні боки з України: Янукович – до Росії, а Каськів – до Австрії.

Каськів втік до Європи

Але в Австрії Каськів сидів не довго, оскільки, після Революції гідності, суспільство вимагало справедливості. Нова влада на початку цю справедливість непогано імітувала, почавши активно розслідувати корупційні оборудки за його участі, а, відтак, подавши до європейських правоохоронців запит на екстрадицію.



Владислав Каськів у Панамі / Фото з фейсбук-сторінки депутата

Через що Каськів змушений був тікати вже з Європи до Латинської Америки, і знайшов прихисток аж у Панамі. Де, його таки затримали місцеві поліціянти при спробі виїхати до Коста-Рики. За якийсь час на вимогу України його повернули на батьківщину.

На волі під заставу

А по прибуттю в Україну гучні звинувачення генпрокурора Луценка про розкрадання Каськівим сотень мільйонів, швидко перетворилися лише на одну маленьку справу про крадіжку 7 мільйонів гривень.

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І Каськів вийшов на волю під заставу у 160 тисяч гривень. А його справа у суді слухається ось уже 3 роки, але кінця й краю цьому слуханню не видно. Оскільки рішення суду щодо нього не винесено, то він з чистим серцем і дорогою душею піде на ці місцеві вибори й навіть буде обраний деякими закарпатцями своїм представником в обласній раді від ОПЗЖ.

Має державницький досвід

Людина, має досвід державницький, по світу поїздила, зрештою, до землі тамтешньої вже прив'язана – чому б і не проголосувати за такого кандидата? Ба більше, суд його не засудив. А навіть якби й засудив, то ми не те що депутата, ми й президента двічі несудимого вже бачили.

Тому, якщо після Закарпатської обласної ради, на наступних виборах Каськів ще й у народні депутати піде, то не кажіть, що вам ніхто не розповів його історію.