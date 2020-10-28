Кабінет Міністрів України на засіданні 28 жовтня, ймовірно, призначить Павла Рябікіна головою митниці. Журналіст Юрій Бутусов заявляє, що це призначення погоджував особисто Володимир Зеленський, і воно стане наслідком домовленостей ОПУ з олігархічними групами.

Павло Рябікін дружить з Віталієм Кличком, Петром Порошенком, Дмитром Фірташем і Миколою Мартиненком. Тому таке призначення – "просто драматичний кульбіт", пише Юрій Бутусов у своєму фейсбуці.

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Кандидатуру Рябікіна погоджував Зеленський

З посиланням на джерела в Офісі Президента журналіст стверджує, що Володимир Зеленський провів співбесіду з Павлом Рябікіним ще до місцевих виборів в Україні.

Після цього уряд 23 жовтня оголосив конкурс на пост голови митниці з незвично низькою для такої посади зарплатнею – 30 тисяч гривень на місяць. Кінцевий термін подачі документів встановили 26 жовтня.

Так зазвичай роблять, коли хочуть провести лише візуальний "конкурс", адже 24 й 25 жовтня – вихідні. Тож формально податися на конкурс можна було лише протягом одного дня – у понеділок, 26 жовтня.

Навіть за таких умов на конкурс подалися ще декілька кандидатів. З ними теж провели співбесіди, але вже не президент, а всього лише заступник міністра фінансів, та й то по 15 хвилин.

Звідки в ОПУ взяли кандидатуру Рябікіна

Як повідомляє Юрій Бутусов, Володимиру Зеленському цю кандидатуру запропонував Андрій Єрмак. А тому зі свого боку віцепрем'єр Олексій Резніков.

І Андрій Єрмак, і Олексій Резінков раніше перетиналися з Павлом Рябікіним, коли той працював у Київській міській держадміністрації.

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Що пов'язує Рябікіна з Кличком

Павло Рябікін став відомим у політичних колах як юрист нафтогазового олігарха Ігоря Бакая. Разом вони були в партії "Демократичний союз".

Зі свого боку Ігор Бакай багато років тому опікувався кар'єрою боксерів братів Кличків. Так познайомилися Павло Рябікін і Віталій Кличко.

З 2012 року Рябікін був народним депутатом від партії "УДАР", а протягом 2014 – 2015 років він працював заступником голови КМДА.

Що пов'язує Рябікіна з Порошенком

У 2002 році Павло Рябікін приєднався до фракції "Наша Україна" у Верховній Раді й був довіреною особою Віктора Ющенка. Тоді він і познайомився з Петром Порошенком, який через 12 років став президентом.

Ба більше, як стверджує Юрій Бутусов, у 2016 році – саме за часів президентства Порошенка – Рябікін міг стати міністром інфраструктури.

Цю кандидатуру Порошенку запропонував його близький соратник Ігор Кононенко. Втім призначення менеджера міністром не підтримувала навіть фракцію "БПП".

Який зв'язок з іншими олігархами

За даними іншого журналіста Сергія Лещенка, Льовочкін, Мартиненко й Фірташ були партнерами Рябікіна в бізнесі на території України й за її межами.

Мовиться про комплекс відпочинку "Маячок", який контролюють Рябікін і Фірташ з Льовочкіним. Крім того, він пов'язаний і з Миколою Мартиненком – вони створили у Швейарії підприємство, яке очолював Рябікін, а належало воно Мартиненку.

Чому ж тоді саме Рябікін

На думку Юрія Бутусова, призначення Рябікіна стане наслідком розуміння владою того, що українська митниця – унікальний інструмент політичного впливу, де кожна фінансова група має свій інтерес.

На чолі митниці президенту потрібна людина, яка зможе самостійно розрулювати проблеми в стосунках з олігархами, ну і вирішувати якісь особисті питання для оточення "Слуг народу",

– заявив журналіст.