У кримському селищі Роздольне спалахнув політичний скандал. Депутати місцевої селищної ради ледь не зняли з посади свого голову. І не будь-кого, а члена провладної партії "Єдина Росія".

Про це "Крим. Реалії" у своєму листі розповів один з жителів півострова. Як кримчани постали проти "єдиноросів" – читайте далі.

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Восени 2019 року Росія у Криму провела вибори до місцевих рад. Головою Роздольного обрали єдинороса – Павла Чернявського.

Хто такий Павло Чернявський? 1977 року народження, із села Дозорне, Білогірського району, Крим. Член районної політради та член партії "Єдина Росія". Внесений до бази "Миротворець" як "прибічник російської окупації".

На сесії селищної ради, що відбулася 2 тижні тому, депутати вирішили висловити недовіру голові і зняти його з посади. Щоправда, без пояснення причин. Публічно з цього приводу висловився лише роздольненський депутат від комуністичної партії, який також обурений колегами.



Павло Чернявський / Фото зі сайту "Миротворець"

На зняття голови навіть приїхав підконтрольний Росії міністр внутрішньої політики Криму Михайло Афанасьєв. Та заплановане голосування зірвали місцеві жителі, які прийшли під селищну раду з пікетом.

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Учасники мітингу писали у соцмережах, що депутати заявили в поліцію на них. А після зірваної сесії Чернявський подякував протестувальникам. Пікет був добре організований, а на підтримку голови Чернявського місцеві публікували відеозвернення.

Роздольненський район очолює Андрій Захаров – також "єдинорос".

Хто такий Андрій Захаров?

Підконтрольний Росії голова Роздольненського району. 1963 року народження, з міста Коркіно, Челябінської області, Росія. До 2014 року, працював спеціалістом із земельних питань у Роздольному. Після російської анексії Криму – розпочав політичну діяльність. Член партії "Єдина Росія". Внесений до бази "Миротворець" як "прибічник російської окупації".



Андрій Захаров / Фото зі сайту "Миротворець"

Що не поділили однопартійці "єдинороси"

У соцмережах люди пишуть, що весь скандал через те, що Чернявський та Захаров посварилися за земельну ділянку. Але подробиць цієї історії – немає. Володимир Гарначук, працював в уряді Сергія Аксьонова, каже – така версія не безпідставна.

Ці люди абсолютно без будь-якої ідеології, вони зав'язані на розкраданні місцевих активів, і як правило, там кожного з них є за що взяти, –

пояснив російський громадський активіст, голова ГО "Чистий берег. Крим" Володимир Гарначук.

Частина місцевих у пабліках закликає підтримати й оцінити роботу голови району Захарова. У пабліку "Подслушано в Раздольном" навіть з'явилося онлайн голосування.



Голосування у соцмережі "Вконтакті" / Скриншот з відео

Пізніше в цій же групі опублікували відео, на якому керівник місцевого відділу освіти наказує вчителям підтримати цю публікацію. У соцмережах це відео розкритикували. А саме голосування дехто сприйняв як тиск на Чернявського.

"Ми, ветерани, люди, які багато років прожили тут в селищі, старожили, ми проти того, щоб хтось прийшов на місце Павла Петровича, він на своєму місці перебуває", – йдеться у повідомлені.





Керівниця місцевого відділу освіти просить проголосувати / Скриншот з відео

Що кажуть Чернявський та Захаров

► Андрій Захаров

Журналісти зв'язалися з головою району Андрієм Захаровим. Коментувати будь-що телефоном він не захотів.

"Не знаю, що це за видання... Від незнайомих номерів слухавку не беру, дивлюся хтось надокучає, чесно кажучи не бачу, хто на тому кінці дроту перебуває, ось і все, що я можу вам сказати", – відповів Захаров.

► Павло Чернявський

Павло Чернявський виявився більш говірким. Проте, чому депутати його ледь не зняли з посади, не говорить, а конфлікт із Захаровим через земельну ділянку – заперечує.

"З Андрієм Геннадійовичем ми зустрічалися, у нас питань один до одного немає. Тут все нормально. А депутати, вони всі люди, які обіймають посади, всі вони бюджетники у мене, тому все нормально… Я не знаю, що там далі, я не можу думки читати у депутатів і як воно далі буде", – зазначив Павло Чернявський.

Що буде з Чернявським

Російський громадський активіст Володимир Гарначук каже, що Чернявський на посаді не втримається. Якщо проти нього вже виступають однопартійці-"єдинороси" – значить рішення про його відставку ухвалили в Сімферополі. Так само було і з мером, головою адміністрації Феодосії, у 2019 році.

"Я не бачу тут ні правих, ні винних, бунт буде пригнічений, тому що як тільки такий бунт призведе до успіху, ми будемо говорити, що в Росії дозріла реальна революційна ситуація. Цього поки немає... Глава однозначно буде знятий, питання тільки часу, скільки ще він там протримається. І чи зможе добити якихось відступних собі", – додав Володимир Гарначук.