Політичний скандал в Криму: чому кримчани постали проти "Єдиної Росії"
У кримському селищі Роздольне спалахнув політичний скандал. Депутати місцевої селищної ради ледь не зняли з посади свого голову. І не будь-кого, а члена провладної партії "Єдина Росія".
Про це "Крим. Реалії" у своєму листі розповів один з жителів півострова. Як кримчани постали проти "єдиноросів" – читайте далі.
Зверніть увагу "Крим – наш, Сибір – ваш": як Путін не впустив китайські гроші на півострів
Восени 2019 року Росія у Криму провела вибори до місцевих рад. Головою Роздольного обрали єдинороса – Павла Чернявського.
На сесії селищної ради, що відбулася 2 тижні тому, депутати вирішили висловити недовіру голові і зняти його з посади. Щоправда, без пояснення причин. Публічно з цього приводу висловився лише роздольненський депутат від комуністичної партії, який також обурений колегами.
Павло Чернявський / Фото зі сайту "Миротворець"
На зняття голови навіть приїхав підконтрольний Росії міністр внутрішньої політики Криму Михайло Афанасьєв. Та заплановане голосування зірвали місцеві жителі, які прийшли під селищну раду з пікетом.
Жителі освистали і вигнали з селища міністра інформації Криму: дивіться відео
Учасники мітингу писали у соцмережах, що депутати заявили в поліцію на них. А після зірваної сесії Чернявський подякував протестувальникам. Пікет був добре організований, а на підтримку голови Чернявського місцеві публікували відеозвернення.
Роздольненський район очолює Андрій Захаров – також "єдинорос".
Хто такий Андрій Захаров?
Підконтрольний Росії голова Роздольненського району. 1963 року народження, з міста Коркіно, Челябінської області, Росія. До 2014 року, працював спеціалістом із земельних питань у Роздольному. Після російської анексії Криму – розпочав політичну діяльність. Член партії "Єдина Росія". Внесений до бази "Миротворець" як "прибічник російської окупації".
Андрій Захаров / Фото зі сайту "Миротворець"
Що не поділили однопартійці "єдинороси"
У соцмережах люди пишуть, що весь скандал через те, що Чернявський та Захаров посварилися за земельну ділянку. Але подробиць цієї історії – немає. Володимир Гарначук, працював в уряді Сергія Аксьонова, каже – така версія не безпідставна.
Ці люди абсолютно без будь-якої ідеології, вони зав'язані на розкраданні місцевих активів, і як правило, там кожного з них є за що взяти, –
пояснив російський громадський активіст, голова ГО "Чистий берег. Крим" Володимир Гарначук.
Частина місцевих у пабліках закликає підтримати й оцінити роботу голови району Захарова. У пабліку "Подслушано в Раздольном" навіть з'явилося онлайн голосування.
Голосування у соцмережі "Вконтакті" / Скриншот з відео
Пізніше в цій же групі опублікували відео, на якому керівник місцевого відділу освіти наказує вчителям підтримати цю публікацію. У соцмережах це відео розкритикували. А саме голосування дехто сприйняв як тиск на Чернявського.
"Ми, ветерани, люди, які багато років прожили тут в селищі, старожили, ми проти того, щоб хтось прийшов на місце Павла Петровича, він на своєму місці перебуває", – йдеться у повідомлені.
Керівниця місцевого відділу освіти просить проголосувати / Скриншот з відео
Що кажуть Чернявський та Захаров
► Андрій Захаров
Журналісти зв'язалися з головою району Андрієм Захаровим. Коментувати будь-що телефоном він не захотів.
"Не знаю, що це за видання... Від незнайомих номерів слухавку не беру, дивлюся хтось надокучає, чесно кажучи не бачу, хто на тому кінці дроту перебуває, ось і все, що я можу вам сказати", – відповів Захаров.
► Павло Чернявський
Павло Чернявський виявився більш говірким. Проте, чому депутати його ледь не зняли з посади, не говорить, а конфлікт із Захаровим через земельну ділянку – заперечує.
"З Андрієм Геннадійовичем ми зустрічалися, у нас питань один до одного немає. Тут все нормально. А депутати, вони всі люди, які обіймають посади, всі вони бюджетники у мене, тому все нормально… Я не знаю, що там далі, я не можу думки читати у депутатів і як воно далі буде", – зазначив Павло Чернявський.
Що буде з Чернявським
Російський громадський активіст Володимир Гарначук каже, що Чернявський на посаді не втримається. Якщо проти нього вже виступають однопартійці-"єдинороси" – значить рішення про його відставку ухвалили в Сімферополі. Так само було і з мером, головою адміністрації Феодосії, у 2019 році.
"Я не бачу тут ні правих, ні винних, бунт буде пригнічений, тому що як тільки такий бунт призведе до успіху, ми будемо говорити, що в Росії дозріла реальна революційна ситуація. Цього поки немає... Глава однозначно буде знятий, питання тільки часу, скільки ще він там протримається. І чи зможе добити якихось відступних собі", – додав Володимир Гарначук.
Поділитися новиною