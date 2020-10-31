Конституційний Суд почав розглядати подання депутатів щодо незаконного збагачення через тиждень після того, як НАЗК надіслало запит до голови КСУ Олександра Тупицького, аби той пояснив купівлю землі в Криму.

Те, що КСУ терміново почав розглядати подання нардепів про декларування та незаконне збагачення, може бути пов'язане зі запитом НАЗК до голови КСУ Олександра Тупицького щодо його землі в Криму. Про це говорив голова НАЗК Олександр Новіков в ефірі "Свободи слова Савіка Шустера" 30 жовтня, пише 24 канал.

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За словами Новікова:

1 жовтня очільник Конституційного Суду Тупицький отримав запит: "Дайте пояснення, у вас є довіреність у Реєстрі декларацій на операції з земельними ділянками в Криму. Чи є у вас земельні ділянки?"

7 жовтня Олександр Тупицький йде у відпустку, а його заступник Сергій Головатий проводить засідання, закривши його від представників президента та парламенту.

І через 19 днів після закритого засідання Конституційний Суд звільняє від відповідальності суддю-доповідача, голову Конституційного Суду,

– наголосив Новіков.

"Конвенція ООН проти корупції, яка є частиною національного законодавства України, і Конституція України не виділяють судову владу в окрему касту", – заявив глава НАЗК, коментуючи зауваження, що підпорядкована йому структура не має права контролювати декларації суддів.



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27 жовтня Конституційний Суд у закритому режимі визнав неконституційною статтю 366-1 ККУ, яка передбачає покарання за недостовірне декларування. Більше про конституційну кризу в Україні читайте за посиланням.