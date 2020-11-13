В Україні проживає до 400 етнічних кубинців. Вони знайомлять українців із культурою латиноамериканських танців та кубинської музики.

Кубинська спільнота почала формуватися в Україні з 1960-х років. Про це читайте в історії із циклу про національні спільноти від Ukraīner.

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Тоді завдяки студентським програмам обміну між Кубою та Радянським Союзом кубинці приїздили навчатися зокрема і в українські виші — на інженерні та військові спеціальності. Проте були й ті, хто покинув Кубу через незгоду з диктаторським режимом тодішнього лідера Фіделя Кастро.

Серед них — лідер музичного гурту Habana Нельсон Караско. Свого часу він став першим кубинцем, який відкрив кубинський заклад в Україні, а також, як він сам жартує, першим лідером музичного гурту без музичної освіти.

Я сумую за Кубою. Сумую за дитинством, за усім, що там зі мною бувало. І намагаюся із музикою повернутися в ті далекі часи,

– розповів Нельсон Караско.

Запальні ритми в крові у кожного жителя Куби. Саме представники кубинської спільноти, що приїхали в Україну ще за радянських часів, відкрили першу школу латиноамериканських танців в незалежній Україні, яка згодом виросла у цілу мережу шкіл.



Що відомо про життя кубинців в Україні / Фото Ukraїner

"Соціальні танці — це великий вірус із позитивною енергетикою, який вирує всередині конкретної української спільноти, щоб люди почали розуміти один до одного, цінували себе, як окрема людина і як народ", – наголосив Рейнальдо Пауель, засновник школи латиноамериканських танців.

Щодва роки Рейнальдо організовує сальса-тури на Кубу, завдяки яким все більше кубинців дізнаються про українців як самостійну націю, а українці мають можливість побачити життя на острові таким, як воно є.

Дізнайтесь більше про життя кубинців в Україні: відео Ukraїner

Довідка. Ukraїner – волонтерський медіапроєкт, який у дослідницьких експедиціях відкриває справжню, несподівану, цікаву та автентичну Україну. Усі історії національних, етнічних спільнот в Україні та їхні дивовижні традиційні свята — у цьому плейлисті.