Падіння курсу гривні до долара упродовж останніх місяців було викликане як зовнішніми, так і внутрішніми факторами. У Нацбанку України не бачать катастрофи та стверджують, що ринок функціонує добре.

Девальвацію можна частково пояснити пандемією COVID-19 і загальним негативним фоном у світі. Про це повідомив виданню "Мінфін" директор департаменту відкритих ринків Олексій Лупін.

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Апетит до ризику впав

За його словами, апетит до ризику впав та інвестори скоротили інвестиції в усі країни, що розвиваються.

Це призводить, зокрема, й до того, що інвестори – нерезиденти виходять з державних цінних паперів,

– зазначив Лупін.

Внутрішні чинники

Також на ситуацію вплинули й внутрішні чинники, наприклад, зростання державних витрат. В середині літа 2020 року на єдиному казначейському рахунку було 75 мільярдів гривень, зараз залишок – приблизно 15 мільярдів гривень.

На думку експерта, такі активні бюджетні витрати створюють попит на валютному ринку.

Важливо! Як повідомляє Нацбанк, у п'ятницю, 10 листопада, 1 долар коштує 28 гривень 11 копійок. Це на 3 копійки менше у порівнянні з курсом у понеділок.

Аграрний цикл

Пов'язують девальвацію і з аграрним циклом: від врожаю до врожаю. Лупін ствердив: "Літо – не найкращий період з точки зору надходжень експортного виторгу. У жовтні виторг значно зріс, в порівнянні з вереснем, але ми ще не на піку".

Також він додав, що в будь-якому випадку жодної катастрофи немає. Попри зовнішній і внутрішній фони, валютний ринок функціонує дуже добре.