Працюючи над питанням здешевлення бензину, ми часто чуємо та читаємо в коментарях, що бензин не подешевшає.

Тому що ніколи не дешевшав, тому що не вірять владі, тому що немає підстав, тому що ціни на все ростуть, тому що долар до гривні не знижується. Такі аргументи ми чуємо дуже часто, говорить Юлія Підкоморна.

Розберемося детальніше. Основу ціни бензину чи скрапленого газу складає його вартість на кордоні. За даними міжнародних котирувань останнього періоду тонна бензину коштує дешевше ніж скраплений газ. Але на АЗС скраплений газ навпаки вдвічі дешевше за бензин. Здається що це якась помилка, але ні, вся причина в розмірах податків, що формують кінцеву ціну.

На скраплений газ акцизний податок становить 52 євро за 1000 літрів, що вчетверо менше ніж на бензин, для якого встановлена ставка 213,5 євро за 1000 літрів. При цьому газ Україна на 80% імпортує, і більша його частина з Росії.

Зміна податків впливає на зміну ціни, яку платить кінцевий споживач, оскільки акциз та ПДВ є її складовими. Якщо ми вирівняємо всі ставки до рівня 139,5 євро/1000л, а це ставка для дизельного пального, то на бензин акциз зменшиться на 74 Євро/1000Л.

Зменшення акцизу напряму зменшить кінцеву ціну бензину (74*33,14/1000 + 74*33,14/1000*20% ПДВ) на 2,94 грн на літрі (курс НБУ 33,14 грн за Євро).

Відтак навіть користувачі автомобілів з ГБО, які також використовують бензин, економитимуть на пальному (від 200 до 1000 грн щороку).

Щоб здешевити бензин, у Верховній Раді зареєстрований законопроєкт №4098, який пропонує зрівняти акциз на рівні 139,5 Євро за 1000 літрів.

Наше спільне завдання – добитися схвалення цього законопроєкту вже цього року. Наразі він вже три місяці знаходиться в комітеті ВР.