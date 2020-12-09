Проросійський реванш у 2014 році повернув майже політично померлого Віктора Медведчука. Все почалося з його офіційного статусу щодо того, хто відповідає за перемовини з Володимиром Путіним.

Була домовленість про розділ українських електоральних симпатій. Тобто Медведчуку дали не лише можливість вести діалог з Путіном, а й політичний фундамент. Таку думку в програмі "Що це було" на 24 каналі висловив політтехнолог Сергій Гайдай.

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Реванші проросійської влади почалися ще у 2014 році з приходом Петра Порошенка, зазначив експерт. За його словами, колишній президент скористався ситуацією, яка виникла під час Майдану, зокрема корупційно-олігархічним реваншем.

Корупційна держава повернулася, а Порошенко все політичне життя мріяв очолити її, адже розумів, що президент та його команда стають головними "добувачами вигоди", сказав Гайдай.

Йому (Медведчуку –, 24 канал) повернули чи передали бізнес під управління, як мінімум 3 телеканали. Я точно знаю, що спочатку вони відійшли під контроль адміністрації Порошенка,

– повідомив політтехнолог.

Сергій Гайдай розповів, що особисто спілкувався з власникому ZIK Петром Димінським, який сказав, що Порошенко вимагав передати телеканал. За словами експерта, контроль над NewsOne Медведчук отримав завдяки тому, що "прибрали Мураєва".

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